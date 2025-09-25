Schwarzach – Besucher-Magnet im Kleinen Odenwald – Johannes-Diakonie lädt am 5. Oktober zum Erntedank- und Herbstfest nach Schwarzach ein

Schwarzach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Johannes-Diakonie lädt am Sonntag, 5. Oktober, zum Erntedank- und Herbstfest auf ihr Standortgelände in Schwarzach ein. Nach dem erfolgreichen Neustart des Festes im vergangenen Jahr wird die Veranstaltung sicherlich erneut zum Magneten für viele Besucherinnen und Besucher aus der Region. Und das aus gutem Grund: Auf dem Festareal zwischen Schwarzacher Werkstätten und Schwarzbach Schule wird an diesem Tag neben jeder Menge Information vor allem Spaß und Unterhaltung für Groß und Klein geboten. Beginn ist um 10 Uhr mit dem Gottesdienst in der Seniorentagesstätte im Untergeschoss der Schwarzbach Schule. Das Programm auf dem Festgelände startet gegen 11 Uhr.

Für den Programmauftakt zeichnet der Fanfarenzug Meckesheim verantwortlich, der auf dem Festgelände zu sehen und zu hören sein wird. Auf der offenen Bühne auf dem Schulhof der Schwarzbach Schule unterhalten ab 12 Uhr die Schwarzacher Lokalmatadoren der „SF Band“, ab 14 Uhr steht der Musikverein Waibstadt auf der Bühne. Um 16 Uhr zeigt die Trommelgruppe „Bubble Drummers“ aus Buchen ihr Können, ehe ab 17:15 Uhr „Ritchy und Steffi“ mit stimmungsvoller Partymusik den Gästen einheizen.

Neben jeder Menge Informationen rund um die Johannes-Diakonie, inklusive Führungen rund um das Projekt „Neue Mitte Mittelschwarzach“, nutzen zahlreiche Bereiche der Johannes-Diakonie die Gelegenheit, ihre fachlichen Stärken und Angebote zu präsentieren und ihre Arbeit konkret vorzustellen. Auch wird vor Ort Apfelsaft gepresst, diverse kreative Eigenprodukte aus Werk- oder Tagesstätten stehen zum Verkauf, das Übungspferd „Dolly Jumper“ ist im Einsatz, Bewohnerinnen und Bewohner laden zum Flohmarkt in die Schwarzbach Schule und vieles mehr. Station beim Fest macht auch der „Hoffexpress“ der TSG Hoffenheim.

Auch ein umfangreiches Programm für Kinder und Kindgebliebene mit historischem Karussell, Kinderschminken, dem Besuch des Kasperle und einer Märchenerzählerin, Spielstraße, diversen Kreativ- und Bewegungsangeboten und vielem mehr ist geboten. Eine „Bimmelbahn“ verkürzt den Weg vom Besucherparkplatz zum Festgelände oder lädt zu einer entspannten Runde über das Areal der Johannes-Diakonie ein. Kulinarisch vielseitig zeigt sich das Essens- und Getränkeangebot, für das die Zentralküche der Johannes-Diakonie und der Abiturjahrgang des Auguste-Pattberg-Gymnasium verantwortlich zeichnen. Die Besucherinnen und Besucher haben die Qual der Wahl, von Krustenbraten, Linsen mit Spätzle über Bratwurst oder Langosch bis hin zu Kaffee und Kuchen ist für jeden und jede etwas dabei.

