Frankenthal – Stadtbücherei Frankenthal Kreativworkshop – Miniskulpturen aus Elektroschrott!

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstag, 14. Oktober, und Mittwoch, 15. Oktober, lädt die Stadtbücherei Frankenthal Jugendliche ab 12 Jahren jeweils von 16.00 bis 18.00 Uhr zu einem ganz besonderen Kreativworkshop ein: Unter dem Motto „Miniskulpturen aus Elektro-schrott“ können die Teilnehmenden ihre eigenen kleinen Kunstwerke mit dem Löt-kolben erschaffen. Nach einer Einführung in den sicheren Umgang mit dem Lötkolben wird Elektro-schrott auseinander gelötet und in seine Einzelteile zerlegt. Danach ist Kreativität gefragt: Mit Lötzinn, Fingerspitzengefühl und etwas Geduld entstehen aus den Ein-zelteilen neue, individuelle Kunstobjekte. Hier kommt neben dem Lötkolben auch die Heißklebepistole zum Einsatz. Die fertigen Werke werden zunächst im Schaufenster der Stadtbücherei ausgestellt. Nach der Präsentation können die Kunstobjekte selbstverständlich mit nach Hause genommen werden.

Für die Veranstaltung sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Die Materialien wer-den gestellt. Die Teilnehmenden werden gebeten, geschlossene Schuhe zu tragen. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen für einen der beiden Termine sind ab sofort möglich. Alle Informationen zu Aktionen und Veranstaltungen der Stadtbücherei findet man unter: www.frankenthal.de/stadtbuecherei. Kontakt Stadtbücherei: telefonisch unter 06233/89-630, per Mail an stadtbueche-rei@frankenthal.de oder persönlich in der Welschgasse 11 zu den Öffnungszeiten der Stadtbücherei (Dienstag bis Freitag 10 – 18 Uhr, Samstag 10 – 15 Uhr).

Quelle: Stadt Frankenthal