Neckargemünd – Eingeschränkte Verfügbarkeit der IT-Systeme – Kundenanliegen werden im Nachgang bearbeitet

Neckargemünd / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) -Aufgrund einer internen Systemumstellung sind die IT-Systeme der Stadtwerke Neckargemünd am Dienstag, den 30. September, ab mittags bis einschließlich Mittwoch, den 1. Oktober 2025, nur eingeschränkt verfügbar. Der ENERGIEladen und auch die Kundenhotline sind erreichbar. Kundenanliegen werden in dieser Zeit zu den regulären Öffnungszeiten oder telefonisch entgegengenommen und im Nachgang bearbeitet. Die Online-Services können genutzt werden. Die Stadtwerke Neckargemünd bitte um Verständnis.
Quelle: Stadtwerke Heidelberg