Mannheim – VfR in Essingen – Rasenspieler feiern 6:0-Auswärtssieg!

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar.(tb) Im ersten Spiel nach der unglücklichen Niederlage in Aalen trumpfte der VfR bei der bisherigen Überraschungsmannschaft TSV Essingen auf und wies den Gegner klar in die Schranken.

Der VfR Mannheim präsentierte sich von Beginn an konzentriert mit einer starken Defensive und ersten Annährungsversuchen zum gegnerischen Tor. In der 11. Minute hatten die Rasenspieler nach einer verunglückten Rückgabe die 1. Torchance. Torwart Weisheit konnte den Ball nicht festmachen, doch Esswein und Thum kamen einen Schritt zu spät. Der TSV kam in Minute 20 zum ersten Torschuss, der Torwart David Nreca-Bisinger jedoch nicht vor ernsthafte Probleme stellte. Essingen versuchte, Nadelstiche zu setzen, ließ aber die nötige Konsequenz in der Offensive vermissen und konnte den VfR darum kaum in Verlegenheit bringen. Auf der anderen Seite häuften sich die Torchancen des VfR. In Minute 36 strich ein Fernschuss von Marx knapp am Torpfosten dabei. Fünf Minuten danach verfehlte Alexander Esswein aus zentraler Position bei der bis dahin klarsten Torchance das Essinger Gehäuse nur knapp. Kurz darauf war es dann soweit. Nach einer präzisen Flanke von Rafael Akoto fiel der Ball dem Essinger Pfänder auf den Fuß und sprang von da ins lange Tor-Eck. In der Nachspielzeit prüfte Akoto nach einer Flanke von Pasqual Pander den Essinger Schlussmann per Kopfball. Dem gelang es zwar, das Leder an den Pfosten zu lenken, bei Christian Kuhns Nachschuss war er jedoch machtlos.

Mit der komfortablen Führung im Rücken blies der VfR nach dem Seitenwechsel gleich wieder zur Attacke. Torwart Weisheit konnte einen Freistoß Kevin Krügers von rechts nicht entscheidend entschärfen. Der Ball landete auf dem Fuß Pasqual Panders, der nicht lange fackelte und das 0:3 erzielte.

Dem FSV gelang nun kaum noch etwas, Jegliche Zuversicht war offenbar geschwunden und die Abwehr blieb anfällig. Die weiteren Tore für den VfR fielen wie reife Früchte: 0:4 durch Lennart Thum, von Pander gekonnt in Szene gesetzt. 0:5 durch Pander, nachdem er selbst perfekt bedient wurde. In Minute 75 besorgte Thum mit seinem zweiten Tor das Endergebnis.

Zu vermerken wäre noch die Einwechslung Christoph Beckers in der 79. Minute. Nach einer langen verletzungsbedingten Leidenszeit konnte er erstmals seit Anfang Dezember 2024 wieder in der Oberliga auflaufen.

Aufstellung TSV Essingen:

Weisheit – Ruther, Etemi, Funk (46. Leuze), Pfänder, Wiedmann (66. Abele), Koci (54. Biebl), Neunhoeffer (78. König), Hoxha (54. Dudda), Schellhorn, Kilic

Aufstellung VfR:

Nreca-Bisinger – Akoto (79. C. Becker), Kuhn, Mißbach (68. Wemhoener) – Krüger, Mende (63. Rona), Marx, Seifert – Pander (72. Sentürk), Thum, Esswein (69. Okwubor)

Tore:

0:1 Pfänder (39. Eigentor)

0:2 Kuhn (45.+2)

0:3 Pander (48.)

0:4 Thum (60.)

0:5 Pander (71.)

0:6 Thum (76.)

Schiedsrichter:

Lauritz-Philipe Hafner, VfL Nagold

Fotos: Edmund Nohe