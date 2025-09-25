Mannheim – Sperrung der Überfahrt zur B38a

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) erneuert derzeit die Gleis- und Weichenanlage im Bereich Am Aubuckel und der Feudenheimer Straße. Dies hat, neben der ÖPNV-Verbindung von und nach Vogelstang und Feudenheim, Auswirkungen auf den motorisierten Individualverkehr. Wie geplant wird am kommenden Wochenende die Überfahrt von der Straße Am Aubuckel kommend auf die B38a in Richtung Flugplatz gesperrt. Die Sperrung beginnt am Freitag, 26. September, ca. 11 Uhr, und endet voraussichtlich am Montag, 29. September, ca. 6 Uhr. Witterungsbedingt kann es zu zeitlichen Verschiebungen kommen. Eine Umleitung ist vor Ort ausgeschildert. Wenn möglich sollte die Kreuzung aber weiträumig umfahren werden. Weitere Informationen für Fahrgäste gibt es auf der Website www.rnv-online.de sowie über die Start.info-App und die elektronische Verbindungsauskunft.
-
/// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS
-
WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN>> ALLE TOPMELDUNGEN
- Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Die beiden „Gemeindeschwestern plus“ bieten in Frankenthal und den Vororten Beratung, unter anderem zu Freizeit- und Hilfsangeboten, für Senioren – insbesondere hochbetagte Menschen – an, die noch keine Pflege benötigen, aber doch hier und da merken, dass sie nicht mehr alles problemlos alleine meistern können. Am Mittwoch, 01. Oktober, von 9 bis 11 ... Mehr lesen»
- Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In der heutigen Gemeinderatssitzung hat die Stadt Weinheim zwei verdiente Mitglieder des Gremiums verabschiedet: Stadtrat Dr. Günter Bäro und Stadtrat Dr. Klaus Ditzen. Beide haben nach langjährigem kommunalpolitischem Engagement ihren Rückzug erklärt und erfüllen die Voraussetzungen für ein Ausscheiden nach § 16 der Gemeindeordnun. Oberbürgermeister Manuel Just würdigte die Verdienste der beiden Ratsmitglieder ... Mehr lesen»
- Schwarzach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Johannes-Diakonie lädt am Sonntag, 5. Oktober, zum Erntedank- und Herbstfest auf ihr Standortgelände in Schwarzach ein. Nach dem erfolgreichen Neustart des Festes im vergangenen Jahr wird die Veranstaltung sicherlich erneut zum Magneten für viele Besucherinnen und Besucher aus der Region. Und das aus gutem Grund: Auf dem Festareal zwischen Schwarzacher Werkstätten und ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Faire Woche in Ludwigshafen findet nach vielen Aktionen und Informationsveranstaltungen zum Fairen Handel in der Region nun ihren Abschluss: Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck eröffnet amSamstag, 27. September 2025, 10 Uhr,hack-museumsgARTen,Berliner Straße 23, die Tafel des Fairen Frühstücks. In gemütlicher Atmosphäre und bei Live-Musik werden dort die Gäste beispielsweise mit Fair- ... Mehr lesen»
- Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Bereits zum 16. Mal lädt das Europäische Filmfestival der Generationen ein, die vielfältigen Facetten des Alterns und den Dialog zwischen den Generationen zu entdecken. Die Volkshochschule der Stadt Speyer beteiligt sich in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbüro und weiteren Filmpaten mit sechs Terminen. Im Anschluss an die Filme laden moderierte Diskussionen ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Auf der Ludwigshafener Sprungbrett Messe für Ausbildung und Studium ist am 26. und 27. September auch die Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz wieder mit einem Messestand vertreten. Der Eintritt ist kostenlos. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die Fachleute der IHK Pfalz beraten in der Friedrich-Ebert-Halle von 9 bis 16 Uhr ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen-Oggersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag, den 28. September 2025, feiert die Protestantische Kirchengemeinde Oggersheim in der Jakobuskirche, Karl-Kreuter-Straße 7, 67071 Ludwigshafen , ihr traditionelles Erntedankfest. Gemeinsam mit den Kindern des Kindergartens Käthe-Kollwitz gestalten die Kleinsten den Familiengottesdienst und bringen so ihre eigene Sicht auf Dankbarkeit und Erntezeit ein. Beginn ist um 10:45 Uhr. Im Anschluss an ... Mehr lesen»
- Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Wie in jedem Jahr kann bei der Stadtförsterei Eberbach der Brennholzbedarf angemeldet werden. Dies ist online auf der Homepage der Stadt Eberbach möglich unter Eberbach – Rathaus – Stadtförsterei – Brennholzvergabe. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote https://www.eberbach.de/rathaus/stadtfoersterei/brennholzvergabe In Ausnahmefällen ist auch eine telefonische Anmeldung im Zeitraum vom 6. bis 10. Oktober 2025 zwischen 8 und ... Mehr lesen»
- Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 11. Oktober findet auf dem Sinsheimer Wochenmarkt ein Aktionstag unter dem Motto „Herbstgenüsse“ statt. Von 9:00 bis 13:00 Uhr werden unter anderem neuer Wein, Zwiebelkuchen und Kürbissuppe angeboten. Die Markthändler bieten zu diesem Anlass verschiedene Probierstationen sowie Verkaufsaktionen an. Kinder können sich über Malvorlagen und Schnitzschablonen freuen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Quelle: Stadt ... Mehr lesen»
- Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Aus vielen kleinen Gesten kann große Hilfe für krebskranke Kinder und ihre Familien wachsen. Der Benefiz-Kindersachenmarkt in der Mannheimer Neckarstadt zeigt das seit fast vier Jahrzehnten. Am Samstag, 27. September, findet die Aktion bereits zum 74. Mal statt. Von 9.30 bis 12 Uhr sind Familien, Schnäppchenjägerinnen und Unterstützer eingeladen, im Gemeindesaal der katholischen ... Mehr lesen»
Frankenthal – Gemeindeschwestern Plus Informationsstand in Studernheim
Weinheim – Gemeinderat verabschiedet langjährige Mitglieder – Dr. Günter Bäro und Dr. Klaus Ditzen scheiden aus – Nachfolger treten ihr Amt an
Schwarzach – Besucher-Magnet im Kleinen Odenwald – Johannes-Diakonie lädt am 5. Oktober zum Erntedank- und Herbstfest nach Schwarzach ein
Ludwigshafen – Einladung: Faires Frühstück zum Abschluss der Fairen Woche
Speyer – 16. Europäisches Filmfestival der Generationen
Ludwigshafen – „Ausbildung macht mehr aus uns“ – IHK Pfalz auf der Sprungbrett Messe
Ludwigshafen-Oggersheim – Herbstliches Erntedankfest in Oggersheim – Jakobuskirche lädt ein zum Feiern
Eberbach – Anmeldung zur Brennholzvergabe im Stadtwald Eberbach In der Zeit vom 6. bis 10. Oktober kann der Bedarf gemeldet werden
Sinsheim – Herbstgenüsse Wochenmarktaktionstag am 11. Oktober 2025
Mannheim – Aktion für krebskranke Kinder – Benefiz-Flohmarkt am 27. September im St. Bonifatius-Gemeindesaal
-
MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:
Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.
-
INSERAT
www.turm.restaurant
INSERAT
INSERAT
Wasserspass in den Schwimmbädern
des Rhein-Pfalz-Kreises
Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis
INSERAT
meine-ausbildung-in-deutschland.de
INSERAT
Zeller Recycling
INSERAT
KUTHAN IMMOBILIEN
kuthan-immobilien-akademie.de
INSERAT
www.optikadam.de
INSERAT
www.Kampfsport-Fuchs.de
-
INSERAT
www.schuh-keller.de
INSERAT
partyservice-weber.de
AKTUELLE VIDEOS>> MEHR VIDEOS
Ludwigshafen – Tötungsdelikt Maudach – 26-Jähriger mit türkischen Wurzeln durch mehrere Schüsse getötet – Zeugen gesucht
Ludwigshafen – VIDEO NACHTRAG – Blutige Tat in Maudach – Polizei hält sich mit Details zurück
Ludwigshafen – Baustelle in Maudach: Erster Bauabschnitt vorzeitig fertig – Sorgen bleiben
MRN-NEWS SOCIAL MEDIA
MRN-NEWS-INFOÜBER /// MRN-NEWS
Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
>> Weitere Informationen
NEWS EINSENDEN
Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
>> So geht's
MEDIADATEN
MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
>> Mediadaten einsehen
WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
>> Jetzt informieren
MEDIENSERVICES
MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
>> Mehr hierzu
WEITERES
>> AGB
>> Datenschutzerklärung
>> Kontakt
>> Impressum
>> Startseite
Ihr Beitrag bei MRN-News.deWenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:
>> News/Event einsenden
Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.
-
-
-
/// MRN-NEWS.de
Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
>> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv
NACHRICHTENSUCHE
-
MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:
Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.
-
TOPMELDUNGENDie wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
>> zu den aktuellen Topmeldungen
FREIZEIT & KULTURVeranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
>> zur Themenseite Freizeit & Kultur
POLITIK & RECHTAktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
>> zur Themenseite Politik & Recht
WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNGAktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
>> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung
SPORT & FITNESSAktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
>> zur Themenseite Sport & Fitness
POLIZEI & SICHERHEITMeldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
>> zur Themenseite Polizei & Sicherheit
-
EVENTSVeranstaltungshinweise und Eventkalender für die Metropolregion.
>> zum Eventkalender
VIDEOCENTERGallerie aller MRN-News-Videobeiträge zum Direktanschauen.
>> zum Videocenter
GESELLSCHAFT & SOZIALESAktuelles über soziales Engagement und gesellschaftliche Ereignisse.
>> zur Themenseite Gesellschaft & Soziales
GESUNDHEIT & UMWELTAktuelles über Wohlbefinden, Umweltschutz und gesundheitliche Aufklärung.
>> zur Themenseite Gesundheit & Umwelt
WISSENSCHAFT & BILDUNGAktuelles über Forschung, Schule, Aus- und Weiterbildung.
>> zur Themenseite Wissenschaft & Bildung
VERBRAUCHERINFOBaustellen, Warnhinweise, Umleitungen, Öffnungszeiten und Angebote.
>> zur Themenseite Verbraucherinfo
-