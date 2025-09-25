Mannheim – Neuordnung des Straßenrandparkens in der Neckarstadt-West startet im Oktober 2025

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar.Ab Oktober 2025 beginnt die Stadt Mannheim in der Neckarstadt-West die Neuordnung des Straßenrandparkens umzusetzen. Im Rahmen dieser Maßnahme werden zunächst umfangreiche Markierungs- und Beschilderungsarbeiten durchgeführt, um die Parksituation vor Ort zu verbessern und die Sicherheit für Fußgänger zu erhöhen.

Im Zuge dessen werden gemäß dem Masterplan Mobilität 2035 + und dem Rahmenkonzept Fahrradstraßen die Langstraße und die Bürgermeister-Fuchs-Straße zur Fahrradstraße umgewandelt und damit wichtige Fahrradachsen in der Neckarstadt-West hergestellt. Im östlichen Teil der Neckarstadt-West zwischen Waldhofstraße und Mittelstraße bis einschließlich zur Humboldtstraße und Alphornstraße wird als Pilotprojekt Mannheims erste Fahrradzone eingerichtet, die abseits des Hauptverkehrs- und Vorfahrtsstraßennetzes eine flächendeckende Schutzzone für den Radverkehr darstellt. Die Fahrradzone ist ein zusammenhängender Bereich mehrerer angrenzender Straßen, in dem die gleichen Regeln gelten wie in einer Fahrradstraße. Fahrradfahrer haben Vorrang, Autos dürfen mit Tempo 30 fahren. Außerdem werden parallel zur Neuordnung des Straßenrandparkens in der gesamten Neckarstadt-West Pfosten und Radbügel installiert, um den Radverkehr in der Neckarstadt zu fördern und zu schützen. Die Einführung der vom Gemeinderat beschlossenen Parkraumbewirtschaftung erfolgt im Anschluss in 2026.

Während der Markierungs- und Beschilderungsarbeiten, welche voraussichtlich bis Sommer 2026 andauern werden, kann es zu temporären Einschränkungen für die Verkehrsteilnehmer kommen.

Hintergrund

Das Gehwegparken muss in allen Städten Baden-Württembergs aufgrund eines Erlasses des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg neu geordnet werden. Hauptkriterium für eine Legalisierung des Gehwegparkens ist, dass nach wie vor eine Mindestgehwegbreite von 1,50 Metern gewährleistet ist. Ziel ist es, die Aufenthaltsqualität in stark frequentierten zentralen Lagen zu sichern und gleichzeitig maximal Parkstände zu erhalten, wenn dies angesichts der örtlichen Gegebenheiten, insbesondere Fahrgassen und Gehwegbreiten, möglich ist. Zudem ist es wichtig, dass der öffentliche Raum ein sicherer und nutzbarer Ort für alle ist und überall barrierefrei wird. Dazu gehört eine Mindestbreite des Gehweges und verbesserte Sichtfelder für alle Menschen, unabhängig von Geschlecht, Alter und Mobilitätseinschränkung.

Weitere Informationen zum Straßenrandparken stehen unter www.mannheim.de/gehwegparken bereit. Weitere Informationen zu Baumaßnahmen und Verkehrseinschränkungen sind veröffentlicht unter: www.mannheim.de/baustelleninfo oder Mobilitätsportal Mannheim.

Quelle Stadt Mannheim