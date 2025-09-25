Mannheim – Baby Rave (0+) Musikalische Reihe mit Ulrike Stöck, Sebastian Bader

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Baby Rave (0+) lädt Babys und Eltern gleichermaßen zum Lauschen, Entdecken und Genießen ein. Bei Tageslicht und in angenehmer Lautstärke entsteht in der Alten Feuerwache ein Raum, in dem zeitgenössische Musik und Familienalltag zusammenfinden. Ob beim Krabbeln, Wickeln, Tanzen oder Kaffee trinken – dieses neue Format des Jungen Nationaltheaters in Zusammenarbeit mit der Alten Feuerwache eröffnet die Bühne für eine ungewohnte Begegnung: die erste Konzerterfahrung für die Allerjüngsten und ein entspannter Kulturmoment für ihre Eltern.

Premiere am So, 19.10.2025 | 11.00 Uhr | Studio Feuerwache

Kleines Kind unter 24 Monaten dabei und entspannt in die Alte Feuerwache? Diese Konzertreihe ist für Babys und ihre Eltern. Zeitgenössische Musik von Ambient-Techno bis Coffee-House-Pop. Bei Tageslicht mit Kaffee und Kuchen, Krabbel-Space und Wickeltisch.

Ihr habt Lust mit euren Allerkleinsten Sachen zu machen, abseits von Baby-Yoga und Pekip? Ihr wollt euch kurz entspannen, einen Kaffee trinken und dabei eigentlich auch ins Konzert? Oder tanzen? Das Junge Nationaltheater lädt Musiker*innen ein, Konzerte für Babys und ihre Eltern zu spielen. In angemessener Lautstärke, bei Tageslicht. Mit Kaffee, Tee und Kuchen. Zum zwischendrin Rausgehen und wieder Reinkommen. Mit Platz verletzungsfrei zu krabbeln und gewickelt zu werden. Mit Möglichkeiten zu sitzen, zu liegen, rumzulaufen oder zu tanzen. Und das alles zu ausgewählter zeitgenössischer Musik. Und wenn das Konzert vorbei ist, dürfen die Künstler*innen, die aufgetreten sind, den nächsten Act einladen.

Nach »Terz & Tönchen« (6+ Monate) und der Konzertreihe »Extraschall« entwickelt das Team des Jungen Nationaltheaters um Ulrike Stöck in Zusammenarbeit mit dem Team der Alten Feuerwache ein neues musikalisches Format für allerjüngstes Publikum.

Quelle: Junges Nationaltheater Mannheim