Mannheim – Aktion für krebskranke Kinder – Benefiz-Flohmarkt am 27. September im St. Bonifatius-Gemeindesaal

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Aus vielen kleinen Gesten kann große Hilfe für krebskranke Kinder und ihre Familien wachsen. Der Benefiz-Kindersachenmarkt in der Mannheimer Neckarstadt zeigt das seit fast vier Jahrzehnten. Am Samstag, 27. September, findet die Aktion bereits zum 74. Mal statt. Von 9.30 bis 12 Uhr sind Familien, Schnäppchenjägerinnen und Unterstützer eingeladen, im Gemeindesaal der katholischen Pfarrei St. Bonifatius in der Neckarstadt (Friedrich-Ebert-Straße / Ecke Nebeniusstraße) nach gut erhaltener Kinderkleidung, Spielzeug, Babyzubehör, Kindersitzen, Umstandsmode oder Büchern zu stöbern – und dabei gleichzeitig Gutes zu tun. Denn jeder Einkauf hilft: Verkäuferinnen und Verkäufer verzichten auf rund 30 Prozent ihres Erlöses für den guten Zweck, hinzu kommen Einnahmen aus Kuchen- und Brezelspenden. So konnten seit 1987 bereits über 200.000 Euro an den Ortsverband Mannheim der Deutschen Leukämie-Forschungs-Hilfe (DLFH) übergeben werden.

Hinter der Veranstaltung stehen vier ehrenamtliche Organisatorinnen sowie viele helfende Hände, die den Markt zu einem echten Herzensprojekt vieler gemacht haben. So ist auch der leuchtende Regenbogen, der die Plakate des Benefiz-Markts seit Jahrzehnten ziert, mehr als ein grafisches Element – er ist ein Mutmacher, ein Hoffnungszeichen: „Es bewegt uns immer wieder, wie viele Menschen mit ihrem Einkauf, einer Kuchenspende oder einfach mit ihrer Zeit dazu beitragen, dass krebskranken Kinder Hoffnung und Freude geschenkt werden kann. Jedes Kleidungsstück, jedes Buch und jedes Stück Kuchen, das hier den Besitzer wechselt, steht Dank der DLFH Mannheim für die betroffenen Familien für einen Lichtblick im Klinikalltag“, so die Organisatorinnen des Benefiz-Kindersachenmarkts.

Unterstützt wird mit den Erlösen des Markts nämlich die Arbeit der DLFH Mannheim, die den kleinen Patientinnen und Patientinnen im Krankenhaus beistehen – durch Mutperlen für jeden Behandlungsschritt, Kunst- und Musiktherapien, Besuche von Klinikclown „Julchen“ oder durch unbeschwerte Ausflüge. Auch Eltern und Geschwister werden in diesen schwierigen Zeiten begleitet. (schu)

Weitere Informationen: www.krebskranke-kinder.de

Facebook: @kindermarktmannheim I Instagram: @kindersachen_markt

Quelle: Stadt Mannheim