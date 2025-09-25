Ludwigshafen-Oggersheim – Herbstliches Erntedankfest in Oggersheim – Jakobuskirche lädt ein zum Feiern

Ludwigshafen-Oggersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag, den 28. September 2025, feiert die Protestantische Kirchengemeinde Oggersheim in der Jakobuskirche, Karl-Kreuter-Straße 7, 67071 Ludwigshafen , ihr traditionelles Erntedankfest. Gemeinsam mit den Kindern des Kindergartens Käthe-Kollwitz gestalten die Kleinsten den Familiengottesdienst und bringen so ihre eigene Sicht auf Dankbarkeit und Erntezeit ein. Beginn ist um 10:45 Uhr. Im Anschluss an den Gottesdienst verwandelt sich das Gelände rund um die Jakobuskirche in einen bunten Treffpunkt für Jung und Alt. Die Strickgruppe Melm lädt zu einem Basar mit handgearbeiteten Strick- und Häkelstücken ein – passend zur kühler werdenden Jahreszeit. Für das leibliche Wohl ist gesorgt: Neben frisch gebackenen Waffeln, Kaffee und Kuchen werden auch herzhafte Speisen angeboten. Auch die jüngsten Besucher kommen nicht zu kurz: Kreative Spiel- und Bastelangebote sowie ein Kinderbücherbasar sorgen für Abwechslung. So wird das Erntedankfest nicht nur zu einem Ort der Begegnung, sondern auch zu einem echten Familienerlebnis. Unterstützt wird das Fest vom Elternausschuss der Kita Käthe-Kollwitz, dem Förderverein der Jakobuskirche e.V. sowie von der Strickgruppe Melm. Der gesamte Erlös des Tages kommt dem Kindergarten zugute. Mit den Einnahmen soll die Ausstattung für die Kinder erweitert und verbessert werden. Die Kirchengemeinde lädt alle Interessierten herzlich ein, mitzufeiern, Gemeinschaft zu erleben und dabei Gutes für die Kleinsten in Oggersheim zu tun.

Quelle: Stadt Ludwigshafen