Ludwigshafen – Einladung: Faires Frühstück zum Abschluss der Fairen Woche

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Faire Woche in Ludwigshafen findet nach vielen Aktionen und Informationsveranstaltungen zum Fairen Handel in der Region nun ihren Abschluss: Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck eröffnet amSamstag, 27. September 2025, 10 Uhr,hack-museumsgARTen,Berliner Straße 23, die Tafel des Fairen Frühstücks. In gemütlicher Atmosphäre und bei Live-Musik werden dort die Gäste beispielsweise mit Fair- und Bio-Kaffee oder -Tee, erfrischenden Säften, herzhaften wie auch süßen Brotaufstrichen sowie vielen weiteren, fair gehandelten Produkten verköstigt. Das Frühstück und der Eintritt sind frei, Spenden sind erwünscht.
Der Weltladen Friesenheim sowie weitere Partner*innen – die Ruanda-AG der IGS Gartenstadt samt Partnerschaftsverein Club-RwanLuGa, die Verbraucherzentrale Ludwigshafen, der Deutsche Gewerkschaftsbund und BUND – sind ebenfalls mit Informations- und Verkaufsständen vor Ort im hack-museumsgARTen.
Quelle: Stadt Ludwigshafen