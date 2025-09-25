Ludwigshafen – Diebesgut auf E-Bay entdeckt – Polizei und Mutter schnappen dreisten Fahrraddieb! Ganz großes Lob nach Oppau

Ludwigshafen-Friesenheim / Hemshof / Metropolregion Rhein-Neckar – Eine alleinerziehende Mutter aus Ludwigshafen erlebte am Dienstagabend ein Wechselbad der Gefühle: Das Fahrrad ihres Sohnes, das am Vortag in Friesenheim gestohlen wurde, tauchte plötzlich auf eBay Kleinanzeigen wieder auf.

Das Rad hatte für die Familie einen besonderen Wert – die Mutter hatte fast ein Jahr lang gespart, um es ihrem Sohn zu seinem 18. Geburtstag zu schenken. Der Oberstufenschüler benötigt es täglich für den Schulweg, da er derzeit sein Abitur macht.

„Als ich das Fahrrad im Internet wiederfand, konnte ich es kaum glauben“, berichtet die Mutter. Zunächst habe sie überlegt, sich selbst mit dem mutmaßlichen Dieb zu treffen. „Zum Glück habe ich mich entschieden, die Polizeiinspektion Oppau einzuschalten.“

Gemeinsam mit den Beamtinnen und Beamten wurde ein Plan geschmiedet: Die Mutter verabredete sich mit dem Verkäufer, während Zivilpolizisten und eine Streife unauffällig in der Nähe Stellung bezogen. Bei dem Treffen im Stadtteil Hemshof schlugen die Einsatzkräfte dann zu – der Tatverdächtige wurde festgenommen und das Fahrrad sichergestellt.

Bereits kurz darauf konnte das Rad dem glücklichen Sohn wieder ausgehändigt werden. „Die Polizei war unglaublich freundlich und hilfsbereit. Wir sind einfach nur froh und dankbar“, betont die Mutter.

Der Fall zeigt, wie wichtig es ist, Diebstähle sofort anzuzeigen und Beweise wie Fotos oder Rechnungen bereitzuhalten. Ohne diese Unterlagen wäre die Rückgabe des Fahrrads nicht so reibungslos verlaufen.

Dass der mutmaßliche Dieb das Rad bereits am Tag nach dem Diebstahl öffentlich im Internet angeboten hatte, sorgt bei der Familie nur für Kopfschütteln. Für sie aber überwiegt die Freude: „Es war ein tolles Teamwork mit der Polizei – und mein Sohn hat sein Rad zurück.“

