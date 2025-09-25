Ludwigshafen /Daun – Gordon Schnieder einstimmig als Kandidat für die Landtagswahl aufgestellt

Ludwigshafen – Metropolregion Rhein-Neckar / Daun – Der Spitzenkandidat und Parteivorsitzende der CDU Rheinland-Pfalz, Gordon Schnieder, ist in seinem Heimatwahlkreis Vulkaneifel (Wahlkreis 20) einstimmig als Kandidat für die Landtagswahl im nächsten Jahr aufgestellt worden.

Bei der Aufstellungsversammlung aller Mitglieder in Daun erhielt Schnieder 74 von 74 Stimmen – ein starkes Zeichen der Geschlossenheit und Unterstützung. Ebenfalls gewählt wurde Dr. Susanne Scheppe als Ersatzkandidatin.

„Ich danke allen für dieses Ergebnis und das große Vertrauen. Die Vulkaneifel ist meine Heimat, hier bin ich fest verwurzelt.“ betonte Schnieder nach seiner Wahl.

Mit Blick auf den bevorstehenden Wahlkampf zeigte sich der CDU-Spitzenkandidat kämpferisch: „Wir wollen dieses Land wieder dorthin zurückführen, wo es hingehört: an die Spitze der Bundesländer.

Unser Ziel ist klar: Wir wollen die stärkste politische Kraft in Rheinland-Pfalz werden – 2026 wird an der CDU kein Weg vorbeiführen. Lasst uns alle gemeinsam für diesen Wechsel kämpfen.“