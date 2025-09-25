Ludwigshafen – Das Laub fällt von den Bäumen! Einladung zur Singgruppe

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.Am Montag, dem 6. Oktober 2025, findet das nächste Treffen der Singgruppe der Schlaganfallgruppe Ludwigshafen statt. Es beginnt um 15.30 Uhr im Schiller-Wohnstift in Ludwigshafen-Oggersheim (Kapellengasse 25). Auf dem Programm stehen Lieder und Kanons, Tipps und Anregungen für das Wahrnehmen und Verbessern der eigenen Atmung und den Umgang mit Stimme und Sprache. Ein Schwerpunkt wird dieses Mal auf herbstliches Liedrepertoire gelegt.
Eingeladen sind Schlaganfallpatienten, ihre Angehörigen und alle Interessierten, die gerne singen und etwas für ihre Stimme tun möchten. „Singen tut gut, entspannt und macht Mut!“ Die Leitung hat Markus Braun (Info-Tel.: 0621 5296945, Email: BraunMarkus1@web.de). Für allgemeine Fragen zur Schlaganfallgruppe steht Barbara Döbel (Tel.: 0621 699019) zur Verfügung. Weitere Termine der Schlaganfallgruppe und der Singgruppe finden sie auf der Internetseite http://www.schlaganfallgruppe.de .
