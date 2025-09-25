  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Ludwigshafen – „Ausbildung macht mehr aus uns“ – IHK Pfalz auf der Sprungbrett Messe

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Auf der Ludwigshafener Sprungbrett Messe für Ausbildung und Studium ist am 26. und 27. September auch die Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz wieder mit einem Messestand vertreten. Der Eintritt ist kostenlos.

Die Fachleute der IHK Pfalz beraten in der Friedrich-Ebert-Halle von 9 bis 16 Uhr rund um Berufsorientierung, Bewerbung und Ausbildung sowie berufliche Weiterbildung. Auch in der beliebten Eltern-Lehrer-Lounge ist die IHK Pfalz kompetenter Ansprechpartner.

Bundeskampagne „#könnenlernen“ unterstreicht Wert der Ausbildung

Wie wertvoll und vielfältig die Duale Ausbildung ist, unterstreicht auch die bundesweite Kampagne „#könnenlernen“ der Industrie- und Handelskammern (IHKs) und der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), die Lust auf Ausbildung macht – und zum Ausbildungsstart auch in Ludwigshafen und Kaiserslautern mit Großplakaten und auf digitalen Screens zu sehen ist.

Mit Claims wie „Keine Sorge, die tun was.“, „Nicht fake, aber fähig.“ oder „Ihr könnt uns mal, was beibringen.“ setzen die IHKs klare Signale: Die Duale Ausbildung bietet echte Perspektiven – für junge Leute ebenso wie für Betriebe, die auch in der Pfalz noch viele offene Plätze zu besetzen haben.

Kampagne begeistert auf Social Media

Parallel läuft die Kampagne „#könnenlernen – Ausbildung macht mehr aus uns“ natürlich auch dort, wo Jugendliche täglich unterwegs sind: auf TikTok, Instagram & Co. Der Kanal „die.Azubis“ zählt über 75.000 Follower und weist mehrere hundert Millionen Views auf. Hier erzählen 28 echte Azubis und eine Ausbilderin ihre Geschichten – authentisch und erfolgreich. Damit schaffen die IHKs auch ein neues Bewusstsein für die Bedeutung der Ausbildung – und bringen das zusammen, was zusammengehört: Jugendliche und Unternehmen.

Weitere Informationen:
www.lukom.com/events/sprungbrett
www.ausbildung-macht-mehr-aus-uns.de/
www.ihk.de/pfalz

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Speyer – 16. Europäisches Filmfestival der Generationen

    • Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Bereits zum 16. Mal lädt das Europäische Filmfestival der Generationen ein, die vielfältigen Facetten des Alterns und den Dialog zwischen den Generationen zu entdecken. Die Volkshochschule der Stadt Speyer beteiligt sich in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbüro und weiteren Filmpaten mit sechs Terminen. Im Anschluss an die Filme laden moderierte Diskussionen ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen-Oggersheim – Herbstliches Erntedankfest in Oggersheim – Jakobuskirche lädt ein zum Feiern

    • Ludwigshafen-Oggersheim – Herbstliches Erntedankfest in Oggersheim – Jakobuskirche lädt ein zum Feiern
      Ludwigshafen-Oggersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag, den 28. September 2025, feiert die Protestantische Kirchengemeinde Oggersheim in der Jakobuskirche, Karl-Kreuter-Straße 7, 67071 Ludwigshafen , ihr traditionelles Erntedankfest. Gemeinsam mit den Kindern des Kindergartens Käthe-Kollwitz gestalten die Kleinsten den Familiengottesdienst und bringen so ihre eigene Sicht auf Dankbarkeit und Erntezeit ein. Beginn ist um 10:45 Uhr. Im Anschluss an ... Mehr lesen»

      • Eberbach – Anmeldung zur Brennholzvergabe im Stadtwald Eberbach In der Zeit vom 6. bis 10. Oktober kann der Bedarf gemeldet werden

    • Eberbach – Anmeldung zur Brennholzvergabe im Stadtwald Eberbach In der Zeit vom 6. bis 10. Oktober kann der Bedarf gemeldet werden
      Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Wie in jedem Jahr kann bei der Stadtförsterei Eberbach der Brennholzbedarf angemeldet werden. Dies ist online auf der Homepage der Stadt Eberbach möglich unter Eberbach – Rathaus – Stadtförsterei – Brennholzvergabe. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote https://www.eberbach.de/rathaus/stadtfoersterei/brennholzvergabe In Ausnahmefällen ist auch eine telefonische Anmeldung im Zeitraum vom 6. bis 10. Oktober 2025 zwischen 8 und ... Mehr lesen»

      • Sinsheim – Herbstgenüsse Wochenmarktaktionstag am 11. Oktober 2025

    • Sinsheim – Herbstgenüsse Wochenmarktaktionstag am 11. Oktober 2025
      Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 11. Oktober findet auf dem Sinsheimer Wochenmarkt ein Aktionstag unter dem Motto „Herbstgenüsse“ statt. Von 9:00 bis 13:00 Uhr werden unter anderem neuer Wein, Zwiebelkuchen und Kürbissuppe angeboten. Die Markthändler bieten zu diesem Anlass verschiedene Probierstationen sowie Verkaufsaktionen an. Kinder können sich über Malvorlagen und Schnitzschablonen freuen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Quelle: Stadt ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Aktion für krebskranke Kinder – Benefiz-Flohmarkt am 27. September im St. Bonifatius-Gemeindesaal

    • Mannheim – Aktion für krebskranke Kinder – Benefiz-Flohmarkt am 27. September im St. Bonifatius-Gemeindesaal
      Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Aus vielen kleinen Gesten kann große Hilfe für krebskranke Kinder und ihre Familien wachsen. Der Benefiz-Kindersachenmarkt in der Mannheimer Neckarstadt zeigt das seit fast vier Jahrzehnten. Am Samstag, 27. September, findet die Aktion bereits zum 74. Mal statt. Von 9.30 bis 12 Uhr sind Familien, Schnäppchenjägerinnen und Unterstützer eingeladen, im Gemeindesaal der katholischen ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Fahrzeug beschädigt

    • Ludwigshafen – Fahrzeug beschädigt
      Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Zeitraum von Dienstag (23.09.2025, 20:30 Uhr) und Mittwoch (24.09.2025, (8:45 Uhr) beschädigten bislang Unbekannte in der Dessauer Straße (in Höhe des Würfelbunkers) ein Auto. Es wurden mehrere Scheiben eingeschlagen sowie die Luft der Reifen auf der rechten Fahrzeugseite rausgelassen. Haben Sie etwas beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Zusammenstoß von Straßenbahn und Auto

    • Ludwigshafen – Zusammenstoß von Straßenbahn und Auto
      Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am gestrigen Mittwoch (24.09.2025, 11 Uhr) stießen an der Kreuzung Mannheimer Straße und Sternstraße eine Straßenbahn und ein Auto zusammen. Die 28-jährige Fahrerin des Wagens befuhr die Mannheimer Straße in Richtung Ludwigshafen und bog trotz roter Ampel links in die Sternstraße ab. Dabei stieß sie mit der Straßenbahn zusammen, die neben ihr in ... Mehr lesen»

      • Ketsch – Der Motorradrennfahrer Felix Klinck aus Ketsch startet beim Finale zur Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) vom 26.-28. September auf dem Hockenheimring erstmals in der Superbike-Klasse.

    • Ketsch – Der Motorradrennfahrer Felix Klinck aus Ketsch startet beim Finale zur Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) vom 26.-28. September auf dem Hockenheimring erstmals in der Superbike-Klasse.
      Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Felix Klinck feierte am 5. August seinen 29. Geburtstag und in diesem Jahr bereits sein 25-jähriges Rennjubiläum, denn im Jahr 2000 begann er mit dem Pocket Bike. Felix Klinck bekommt die Möglichkeit beim Team Skach Motors Kawasaki auf der Kawasaki ZX10RR in der IDM Superbike einzuspringen, nachdem Martin Vugrinec aus Kroatien das Team ... Mehr lesen»

      • Speyer – Malteser starten in eine neue Ära – Malteser im Bistum Speyer begrüßen neue Diözesanoberin und Beauftragte in Neustadt

    • Speyer – Malteser starten in eine neue Ära – Malteser im Bistum Speyer begrüßen neue Diözesanoberin und Beauftragte in Neustadt
      Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Neustadt a.d.W. Der Malteser Hilfsdienst in der Diözese Speyer wächst und entwi-ckelt sich. Besonders deutlich wurde dies bei der Berufung von zwei Frauen als zentrale ehrenamtliche Führungskräfte: Im Rahmen eines Gottesdienstes wurden Dr. Andrea Reimsbach zur neuen Diözesanoberin und Frau Anette Langhauser zur ers-ten Leiterin des neuen Standorts Neustadt berufen. Über 60 Malteser ... Mehr lesen»

      • Frankenthal – Stadtbücherei Frankenthal Kreativworkshop – Miniskulpturen aus Elektroschrott!

    • Frankenthal – Stadtbücherei Frankenthal Kreativworkshop – Miniskulpturen aus Elektroschrott!
      Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstag, 14. Oktober, und Mittwoch, 15. Oktober, lädt die Stadtbücherei Frankenthal Jugendliche ab 12 Jahren jeweils von 16.00 bis 18.00 Uhr zu einem ganz besonderen Kreativworkshop ein: Unter dem Motto „Miniskulpturen aus Elektro-schrott“ können die Teilnehmenden ihre eigenen kleinen Kunstwerke mit dem Löt-kolben erschaffen. Nach einer Einführung in den sicheren Umgang mit ... Mehr lesen»

