Ludwigshafen – Aktuelles zum Ortsvorsteherbüro Mundenheim

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Sekretariat des Ortsvorsteherbüros Mundenheim ist in der Zeit von Montag, 29. September bis einschließlich Donnerstag, 6. November 2025 nicht besetzt. Das Büro ist in dieser Zeit weiterhin telefonisch unter 0621 504-2240 erreichbar. Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht auf dem Anrufbeantworter oder schreiben Sie eine E-Mail an OV-Mundenheim@Ludwigshafen.de. Alle Nachrichten werden zeitnah bearbeitet. Die Bürgersprechstunden beim Ortsvorsteher können weiterhin vereinbart werden. Ortsvorsteher Raymond Höptner bitten um Ihr Verständnis.
Quelle: Stadt Ludwigshafen