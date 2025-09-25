Landau – Mit PKW überschlagen

Landau /Ilbesheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Mittwoch, den 24.9.2025 befuhr gegen 11:30 Uhr eine 61-jährige Hyundai-Fahrerin die L509 von Eschbach kommend in Richtung Landau. In Höhe von Ilbesheim hätte plötzlich ein Tier die Fahrbahn gequert. Näheres zu dem Tier ist nicht bekannt. Die 61-Jährige versuchte dem Tier auszuweichen. Bei regennasser Fahrbahn geriet sie infolge der Ausweichbewegung ins Schlingern, kam von der Straße ab, überschlug sich und kam schließlich mit ihrem PKW im Garten einer 79-Jährigen zum Stehen. Die 61-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 30.800 Euro. Der PKW Hyundai war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.
