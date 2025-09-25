Hockenheim – Endlich wieder Kerwe in Hockenheim vom 3. bis 7. Oktober 2025 – Tradition, Spaß und Vergnügen für die ganze Familie



Hockenheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Hockenheim, erstes Oktoberwochenende 2025 – Es ist wieder soweit: Die Hockenheimer Kerwe steht vor der Tür! Vom 3. bis 7. Oktober – dieses Jahr aufgrund des Feiertags einen

Tag länger – verwandelt sich der Marktplatz zwischen evangelischer Kirche, Pestalozzischule

und Stadthalle in ein buntes Fest der Freude. Mit Fahrgeschäften, Spaßständen und

kulinarischen Köstlichkeiten bietet die traditionsreiche Veranstaltung auch in diesem Jahr

wieder ein unvergessliches Erlebnis für Jung und Alt und lädt die ganze Familie zum Mitfeiern

und Spaß haben ein.

Neue Attraktion bei der Kerwe – Kinderschminken und Glitzertattoos

Der offizielle Startschuss zur Kerwe fällt am Samstag, den 4. Oktober um 14:00 Uhr auf dem

Marktplatz am Autoscooter. Dann wird Oberbürgermeister Marcus Zeitler mit dem

Hockenheimer Marketing Verein (HMV) und den Schaustellern die Kerwe 2025 mit dem

traditionellen Bieranstich „O`zapft is“ eröffnen. Die Stadt Hockenheim und der HMV laden dazu

recht herzlich alle Besucher aus Hockenheim und aus den angrenzenden Gemeinden ein.

Anschließend erwartet Groß und Klein ein buntes Spektakel aus abwechslungsreichen

Attraktionen, wie Autoscooter, Ball- und Pfeilwerfen, Entenangeln, Greifer und Schießbuden

oder das traditionelle Kinderkarussell. Mit dem Fahrgeschäft Jumper kommt Schwung auf die

Kerwe, wilde Drehungen, spektakuläre Sprünge und ein Fahrgefühl das Herzklopfen

garantiert. Auch Schleckermäuler kommen bei Zuckerwatte, gebrannten Mandeln, Eis oder

Crêpes nicht zu kurz. Wer es lieber herzhafter mag, ist bei Bratwürsten, Steaks und Getränken

im kleinen Biergarten der Familie Nickel, mitten auf dem Marktplatz, gut aufgehoben. Neu

dazugekommen ist der Stand mit Kinderschminken und Glitzertattoos.



Der HMV hat, wie auch in den vergangenen Jahren, wieder in allen Hockenheimer

Grundschulen und Kindergärten Kerwe-Flyer mit vielen Rabattcoupons, die ausgeschnitten

und am Samstag bei den Kerwe-Schaustellern eingelöst werden können, verteilt. Wer noch

keine Rabattflyer hat, kann sich in der HMV-Geschäftsstelle in der Oberen Hauptstraße 7, bei

Buchhandlung Gansler oder in der Stadtbibliothek gerne noch einen abholen. Zusätzlichen

großen Spaß zum kleinen Preis bietet der Familientag am Dienstag, den 7. Oktober mit vielen

Angeboten und Ermäßigungen von den Schaustellern.

Öffnungszeiten der Kerwe auf dem Marktplatz

Fr – Mo von 14:00 bis 22:00 Uhr

Di von 14:00 bis 21:00 Uhr

Marktplatzsperrung und Parkplätze

Aus Anlass der Kerwe ist von Montag, 29. September ab 8:00 Uhr bis einschließlich Mittwoch,

8. Oktober der Marktplatz in Hockenheim für den Verkehr sowie für das Parken gesperrt.

Auch die Durchfahrt von der Rathausstraße (zwischen Otto- und Kirchenstraße) in die

Kirchenstraße (zwischen Luisen- und Rathausstraße) ist vom 2. bis 8. Oktober nicht möglich.

Parkplätze für Besucher gibt es um das Kerwegelände, in der Ottostraße, in den

Nebenstraßen sowie auf dem Parkplatz vor dem Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium auf dem

Messplatz.



Verkaufsoffener Kerwe-Sonntag von 13:00 bis 18:00 Uhr

Am Sonntag, den 5. Oktober ist dann ein Abstecher in die Innenstadt Pflicht. Ab 13:00 Uhr

öffnen viele Einzelhändler sowie Gewerbetreibende, Vereine und Institutionen in der für den

Verkehr gesperrten Karlsruher Straße, ihre Türen und Infostände. Aber auch in den

angrenzenden Straßen, wie Rathausstraße, Untere Hauptstraße oder Schwetzinger Straße

finden sich Geschäfte und Teilnehmer, wie Buchhandlung Gansler, HandyDrom oder das

Wahlkreisbüro Andreas Sturm, die an diesem Sonntagnachmittag geöffnet haben.

Neben attraktiven Angeboten, Rabattaktionen und neuesten Herbstwaren, wie beim

Hosenshop, Juwelier Zahn/ OM SHANTI und Zahn Optik, Top Fit Ladyfitness, Easy Fitness,

Haus- und Grund Hockenheim e.V., Gemüsehof Schmitt, Isabella Gress Beauty Store,

Wahlkreisbüro Daniel Born, Arche Weltladen, HAIX-Store im Talhaus oder dem DRK-

Secondhand Laden, der seinen Stand in die Karlsruher Straße verlegt hat, gibt es auch

kulinarische Leckereien, wie z.B. beim Vorab-Frühstück im Taste Hotel, im Güldenen Engel,

am Imbissstand von Danny’s Eventservice auf dem Zehntscheunenplatz oder auch bei alltours

Reisecenter bei einem Gläschen Sekt mit toller Beratung.

Zum ersten Mal ist die Fahrschule Inside mit ihrem gesamten Fuhrpark vom PKW bis

Motorrad, LKW und Bus sowie spannenden Aktionen auf dem Zehntscheunenplatz vertreten,

darunter ein Test von Theorieprüfungswissen und ein Hütchenparcours mit Alkoholbrille, der

Laufspaß und Geschicklichkeit vereint und zum Mitmachen einlädt.

Ein weiteres Highlight erwartet Modebegeisterte in der Karlsruher Straße. Der

Herrenausstatter „Bespoke Finest Tailoring“ und der Brautmodenladen mit neuem Namen

„BeU Bridal“ präsentieren ihre aktuellen Kollektionen vor ihren Geschäften. Die Fashionshows

finden bei trockenem Wetter um 13:00 Uhr und 15:00 Uhr auf der Karlsruher Straße statt.

Für Fotomotive und Unterhaltung sorgen Walking Acts wie Fred Fuchs, das Maskottchen der

Hockenheimer Tageszeitung und Hugo Fuchs & Friends, die Live-Musik entlang der Karlsruher

Straße spielen.

Am verkaufsoffenen Sonntag gibt es vom HMV wieder ein Gewinnspiel. In allen teilnehmenden

Geschäften und Ständen liegen Stempelkarten aus, die bei einem Einkauf oder einem

längeren Infogespräch abgestempelt werden können. Hat man zwei Stempel gesammelt, füllt

man die Gewinnspielkarte aus und wirft sie bis spätestens 17:30 Uhr am HMV-Stand vor dem

Wunderschön Store am Eingang der Karlsruher Straße in die Gewinnbox ein. Nach 17:30 Uhr

werden die Gewinner gleich vor Ort gezogen. Es gibt tolle Preise zu gewinnen, die von vielen

Hockenheimer Einzelhändlern und Vereinen & Institutionen gesponsert wurden. Natürlich

werden auch wieder Rennstadtkarten – die Gutscheinkarte von hier für hier – mit bei den

Preisen dabei sein.

Eine Übersicht aller teilnehmenden Geschäfte des verkaufsoffenen Sonntags gibt es unter:

www.hockenheimer-marketing-verein.de sowie in den Flyern, die in den teilnehmenden

Geschäften bereits jetzt schon ausliegen.

Straßensperrungen und Parkplätze

Aus Anlass des verkaufsoffenen Sonntags ist am 5. Oktober folgender Straßenabschnitt mit

Parkplätzen von 10:00 bis 19:00 Uhr gesperrt: Karlsruher Straße (von „Fortuna-Kreuzung“ bis

Schubertstraße).

Parkplätze für Besucher gibt es in der Ottostraße, in den Nebenstraßen sowie auf dem

Parkplatz vor dem Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium auf dem Messplatz. Das Parken ist an

diesem Sonntag frei.

Quelle: Stadtverwaltung Hockenheim