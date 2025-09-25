  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

25.09.2025, 21:39 Uhr

Hockenheim – Endlich wieder Kerwe in Hockenheim vom 3. bis 7. Oktober 2025 – Tradition, Spaß und Vergnügen für die ganze Familie


Hockenheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Hockenheim, erstes Oktoberwochenende 2025 – Es ist wieder soweit: Die Hockenheimer Kerwe steht vor der Tür! Vom 3. bis 7. Oktober – dieses Jahr aufgrund des Feiertags einen
Tag länger – verwandelt sich der Marktplatz zwischen evangelischer Kirche, Pestalozzischule
und Stadthalle in ein buntes Fest der Freude. Mit Fahrgeschäften, Spaßständen und
kulinarischen Köstlichkeiten bietet die traditionsreiche Veranstaltung auch in diesem Jahr
wieder ein unvergessliches Erlebnis für Jung und Alt und lädt die ganze Familie zum Mitfeiern
und Spaß haben ein.

Neue Attraktion bei der Kerwe – Kinderschminken und Glitzertattoos
Der offizielle Startschuss zur Kerwe fällt am Samstag, den 4. Oktober um 14:00 Uhr auf dem
Marktplatz am Autoscooter. Dann wird Oberbürgermeister Marcus Zeitler mit dem
Hockenheimer Marketing Verein (HMV) und den Schaustellern die Kerwe 2025 mit dem
traditionellen Bieranstich „O`zapft is“ eröffnen. Die Stadt Hockenheim und der HMV laden dazu
recht herzlich alle Besucher aus Hockenheim und aus den angrenzenden Gemeinden ein.

Anschließend erwartet Groß und Klein ein buntes Spektakel aus abwechslungsreichen
Attraktionen, wie Autoscooter, Ball- und Pfeilwerfen, Entenangeln, Greifer und Schießbuden
oder das traditionelle Kinderkarussell. Mit dem Fahrgeschäft Jumper kommt Schwung auf die
Kerwe, wilde Drehungen, spektakuläre Sprünge und ein Fahrgefühl das Herzklopfen
garantiert. Auch Schleckermäuler kommen bei Zuckerwatte, gebrannten Mandeln, Eis oder
Crêpes nicht zu kurz. Wer es lieber herzhafter mag, ist bei Bratwürsten, Steaks und Getränken
im kleinen Biergarten der Familie Nickel, mitten auf dem Marktplatz, gut aufgehoben. Neu
dazugekommen ist der Stand mit Kinderschminken und Glitzertattoos.


Der HMV hat, wie auch in den vergangenen Jahren, wieder in allen Hockenheimer
Grundschulen und Kindergärten Kerwe-Flyer mit vielen Rabattcoupons, die ausgeschnitten
und am Samstag bei den Kerwe-Schaustellern eingelöst werden können, verteilt. Wer noch
keine Rabattflyer hat, kann sich in der HMV-Geschäftsstelle in der Oberen Hauptstraße 7, bei
Buchhandlung Gansler oder in der Stadtbibliothek gerne noch einen abholen. Zusätzlichen
großen Spaß zum kleinen Preis bietet der Familientag am Dienstag, den 7. Oktober mit vielen
Angeboten und Ermäßigungen von den Schaustellern.

Öffnungszeiten der Kerwe auf dem Marktplatz
Fr – Mo von 14:00 bis 22:00 Uhr
Di von 14:00 bis 21:00 Uhr

Marktplatzsperrung und Parkplätze
Aus Anlass der Kerwe ist von Montag, 29. September ab 8:00 Uhr bis einschließlich Mittwoch,
8. Oktober der Marktplatz in Hockenheim für den Verkehr sowie für das Parken gesperrt.
Auch die Durchfahrt von der Rathausstraße (zwischen Otto- und Kirchenstraße) in die
Kirchenstraße (zwischen Luisen- und Rathausstraße) ist vom 2. bis 8. Oktober nicht möglich.
Parkplätze für Besucher gibt es um das Kerwegelände, in der Ottostraße, in den
Nebenstraßen sowie auf dem Parkplatz vor dem Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium auf dem
Messplatz.


Verkaufsoffener Kerwe-Sonntag von 13:00 bis 18:00 Uhr
Am Sonntag, den 5. Oktober ist dann ein Abstecher in die Innenstadt Pflicht. Ab 13:00 Uhr
öffnen viele Einzelhändler sowie Gewerbetreibende, Vereine und Institutionen in der für den
Verkehr gesperrten Karlsruher Straße, ihre Türen und Infostände. Aber auch in den
angrenzenden Straßen, wie Rathausstraße, Untere Hauptstraße oder Schwetzinger Straße
finden sich Geschäfte und Teilnehmer, wie Buchhandlung Gansler, HandyDrom oder das
Wahlkreisbüro Andreas Sturm, die an diesem Sonntagnachmittag geöffnet haben.

Neben attraktiven Angeboten, Rabattaktionen und neuesten Herbstwaren, wie beim
Hosenshop, Juwelier Zahn/ OM SHANTI und Zahn Optik, Top Fit Ladyfitness, Easy Fitness,
Haus- und Grund Hockenheim e.V., Gemüsehof Schmitt, Isabella Gress Beauty Store,
Wahlkreisbüro Daniel Born, Arche Weltladen, HAIX-Store im Talhaus oder dem DRK-
Secondhand Laden, der seinen Stand in die Karlsruher Straße verlegt hat, gibt es auch
kulinarische Leckereien, wie z.B. beim Vorab-Frühstück im Taste Hotel, im Güldenen Engel,
am Imbissstand von Danny’s Eventservice auf dem Zehntscheunenplatz oder auch bei alltours
Reisecenter bei einem Gläschen Sekt mit toller Beratung.

Zum ersten Mal ist die Fahrschule Inside mit ihrem gesamten Fuhrpark vom PKW bis
Motorrad, LKW und Bus sowie spannenden Aktionen auf dem Zehntscheunenplatz vertreten,
darunter ein Test von Theorieprüfungswissen und ein Hütchenparcours mit Alkoholbrille, der
Laufspaß und Geschicklichkeit vereint und zum Mitmachen einlädt.

Ein weiteres Highlight erwartet Modebegeisterte in der Karlsruher Straße. Der
Herrenausstatter „Bespoke Finest Tailoring“ und der Brautmodenladen mit neuem Namen
„BeU Bridal“ präsentieren ihre aktuellen Kollektionen vor ihren Geschäften. Die Fashionshows
finden bei trockenem Wetter um 13:00 Uhr und 15:00 Uhr auf der Karlsruher Straße statt.
Für Fotomotive und Unterhaltung sorgen Walking Acts wie Fred Fuchs, das Maskottchen der
Hockenheimer Tageszeitung und Hugo Fuchs & Friends, die Live-Musik entlang der Karlsruher
Straße spielen.

Am verkaufsoffenen Sonntag gibt es vom HMV wieder ein Gewinnspiel. In allen teilnehmenden
Geschäften und Ständen liegen Stempelkarten aus, die bei einem Einkauf oder einem
längeren Infogespräch abgestempelt werden können. Hat man zwei Stempel gesammelt, füllt
man die Gewinnspielkarte aus und wirft sie bis spätestens 17:30 Uhr am HMV-Stand vor dem
Wunderschön Store am Eingang der Karlsruher Straße in die Gewinnbox ein. Nach 17:30 Uhr
werden die Gewinner gleich vor Ort gezogen. Es gibt tolle Preise zu gewinnen, die von vielen
Hockenheimer Einzelhändlern und Vereinen & Institutionen gesponsert wurden. Natürlich
werden auch wieder Rennstadtkarten – die Gutscheinkarte von hier für hier – mit bei den
Preisen dabei sein.

Eine Übersicht aller teilnehmenden Geschäfte des verkaufsoffenen Sonntags gibt es unter:
www.hockenheimer-marketing-verein.de sowie in den Flyern, die in den teilnehmenden
Geschäften bereits jetzt schon ausliegen.

Straßensperrungen und Parkplätze
Aus Anlass des verkaufsoffenen Sonntags ist am 5. Oktober folgender Straßenabschnitt mit
Parkplätzen von 10:00 bis 19:00 Uhr gesperrt: Karlsruher Straße (von „Fortuna-Kreuzung“ bis
Schubertstraße).

Parkplätze für Besucher gibt es in der Ottostraße, in den Nebenstraßen sowie auf dem
Parkplatz vor dem Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium auf dem Messplatz. Das Parken ist an
diesem Sonntag frei.

Quelle: Stadtverwaltung Hockenheim

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    INSERAT

    INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Ludwigshafen /Daun – Gordon Schnieder einstimmig als Kandidat für die Landtagswahl aufgestellt

    • Ludwigshafen /Daun – Gordon Schnieder einstimmig als Kandidat für die Landtagswahl aufgestellt
      Ludwigshafen – Metropolregion Rhein-Neckar / Daun – Der Spitzenkandidat und Parteivorsitzende der CDU Rheinland-Pfalz, Gordon Schnieder, ist in seinem Heimatwahlkreis Vulkaneifel (Wahlkreis 20) einstimmig als Kandidat für die Landtagswahl im nächsten Jahr aufgestellt worden. Bei der Aufstellungsversammlung aller Mitglieder in Daun erhielt Schnieder 74 von 74 Stimmen – ein starkes Zeichen der Geschlossenheit und Unterstützung. ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Diebesgut auf E-Bay entdeckt – Polizei und Mutter schnappen dreisten Fahrraddieb! Ganz großes Lob nach Oppau

    • Ludwigshafen – Diebesgut auf E-Bay entdeckt – Polizei und Mutter schnappen dreisten Fahrraddieb! Ganz großes Lob nach Oppau
      Ludwigshafen-Friesenheim / Hemshof / Metropolregion Rhein-Neckar – Eine alleinerziehende Mutter aus Ludwigshafen erlebte am Dienstagabend ein Wechselbad der Gefühle: Das Fahrrad ihres Sohnes, das am Vortag in Friesenheim gestohlen wurde, tauchte plötzlich auf eBay Kleinanzeigen wieder auf. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Das Rad hatte für die Familie einen besonderen Wert – die Mutter hatte fast ein ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Falsche Lehrerin wegen versuchten Betrugs jetzt in U-Haft

    • Heidelberg – Falsche Lehrerin wegen versuchten Betrugs jetzt in U-Haft
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Bereits im Oktober 2024 ging bei der Staatsanwaltschaft Heidelberg eine Strafanzeige der Targobank AG ein, in der der damals 40-jährigen Beschuldigten vorgeworfen wurde, mit gefälschten Gehaltsnachweisen versucht zu haben, ein Darlehen über 25.000 Euro zu erlangen. In den ... Mehr lesen»

      • Frankenthal – Kurzfristig notwendige Sperrung in der Wormser Straße, Höhe Polizeiinspektion

    • Frankenthal – Kurzfristig notwendige Sperrung in der Wormser Straße, Höhe Polizeiinspektion
      Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar.Gehwegvoll- und Fahrbahnteilsperrung Wormser Straße INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Aufgrund der Durchführung einer kurzfristig erforderlichen privaten Baumaßnahme ist am Freitag, 26. September, von 8 bis 13 Uhr eine Gehwegvoll- und Fahrbahnteilsperrung in der Wormser Straße, in Höhe der Polizeiinspektion, erforderlich. Die Fahrbahn in Richtung Innenstadt bzw. Friedrich-Ebert-Straße ist zwar von der Sperrung betroffen, bleibt jedoch ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Regen ließ Neckar-Pegel steigen – Kurzzeitiger Anstieg auf rund 2,60 Meter – Rückgang zum Wochenende

    • Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wegen der anhaltenden Regenfälle ist der Pegelstand des Neckars im Laufe des Donnerstags, 25. September 2025, zum zweiten Mal in dieser Woche angestiegen. Laut den Prognosen der Hochwasser-Vorhersage-Zentrale (HVZ) Baden-Württemberg bewegt sich der Wasserstand um die Marke von 2,60 Metern. Die Stadt Heidelberg hat daher die Abgänge zum Leinpfad gesperrt. ... Mehr lesen»

      • Heidelberger Wirtschaftssiegel an BorgWarner verliehen

    • Heidelberger Wirtschaftssiegel an BorgWarner verliehen
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Unternehmen BorgWarner ist mit dem Wirtschaftssiegel der Stadt Heidelberg ausgezeichnet worden. Anlässlich des 70-jährigen Bestehens des Standorts Heidelberg überreichte Marc Massoth, Leiter des städtischen Amtes für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft, am 21. September 2025 die höchste Auszeichnung für Heidelberger Unternehmen. Die BorgWarner Transmission Systems GmbH beliefert von Heidelberg aus Automobilhersteller ... Mehr lesen»

      • Heidelberger Ausbildungs- und Studientage am 15. und 16. Oktober! Mehr als 60 Betriebe aus Heidelberg und der Region präsentieren sich -„Abend der Ausbildung“

    • Heidelberger Ausbildungs- und Studientage am 15. und 16. Oktober! Mehr als 60 Betriebe aus Heidelberg und der Region präsentieren sich -„Abend der Ausbildung“
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Welcher Ausbildungsberuf oder dualer Studiengang passt zu mir? Welche Unternehmen in Heidelberg und der Region bilden aus? Und habe ich bei meinen Bewerbungsunterlagen an alles gedacht? Antworten auf diese und viele weitere Fragen erhalten die Besucherinnen und Besucher der Heidelberger Ausbildungs- und Studientage am Mittwoch und Donnerstag, 15. und 16. ... Mehr lesen»

      • Sinsheim – Mehrere Paletten Kosmetikartikel aus LKW entwendet – Zeugenaufruf

    • Sinsheim – Mehrere Paletten Kosmetikartikel aus LKW entwendet – Zeugenaufruf
      Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch öffnete eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam die Rückwand eines LKW-Anhängers, der auf einem Parkplatz in der Neulandstraße abgestellt war. Der oder die Unbekannte hatte den Anhänger im Zeitraum zwischen Dienstagabend 20:00 Uhr und Mittwochfrüh 02:00 Uhr, ersten Erkenntnissen zufolge, aufgeflext und anschließend auf unbekannte Weise mehrere ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Stadtwerke Kindenservice-News: Geänderte Öffnungszeiten Kundenzentrum am 30. September – Eingeschränkte Verfügbarkeit der IT-Systeme

    • Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Aufgrund einer internen Systemumstellung hat das Kundenzentrum der Stadtwerke Heidelberg am Dienstag, den 30. September 2025, von 8 bis 16 Uhr und nicht wie gewohnt von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Der ENERGIEladen in der Hauptstraße hat von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Die Kundenhotline unter 0800 513 513 2 ... Mehr lesen»

      • Frankenthal – Gemeindeschwestern Plus Informationsstand in Studernheim

    • Frankenthal – Gemeindeschwestern Plus Informationsstand in Studernheim
      Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Die beiden „Gemeindeschwestern plus“ bieten in Frankenthal und den Vororten Beratung, unter anderem zu Freizeit- und Hilfsangeboten, für Senioren – insbesondere hochbetagte Menschen – an, die noch keine Pflege benötigen, aber doch hier und da merken, dass sie nicht mehr alles problemlos alleine meistern können. Am Mittwoch, 01. Oktober, von 9 bis 11 ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    KUTHAN IMMOBILIEN
    Kuthan Immobilien
    kuthan-immobilien-akademie.de

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com