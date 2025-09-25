Hockenheim – Endlich wieder Kerwe in Hockenheim vom 3. bis 7. Oktober 2025 – Tradition, Spaß und Vergnügen für die ganze Familie

Hockenheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Hockenheim, erstes Oktoberwochenende 2025 – Es ist wieder soweit: Die Hockenheimer Kerwe steht vor der Tür! Vom 3. bis 7. Oktober – dieses Jahr aufgrund des Feiertags einen
Tag länger – verwandelt sich der Marktplatz zwischen evangelischer Kirche, Pestalozzischule
und Stadthalle in ein buntes Fest der Freude. Mit Fahrgeschäften, Spaßständen und
kulinarischen Köstlichkeiten bietet die traditionsreiche Veranstaltung auch in diesem Jahr
wieder ein unvergessliches Erlebnis für Jung und Alt und lädt die ganze Familie zum Mitfeiern
und Spaß haben ein.
Neue Attraktion bei der Kerwe – Kinderschminken und Glitzertattoos
Der offizielle Startschuss zur Kerwe fällt am Samstag, den 4. Oktober um 14:00 Uhr auf dem
Marktplatz am Autoscooter. Dann wird Oberbürgermeister Marcus Zeitler mit dem
Hockenheimer Marketing Verein (HMV) und den Schaustellern die Kerwe 2025 mit dem
traditionellen Bieranstich „O`zapft is“ eröffnen. Die Stadt Hockenheim und der HMV laden dazu
recht herzlich alle Besucher aus Hockenheim und aus den angrenzenden Gemeinden ein.
Anschließend erwartet Groß und Klein ein buntes Spektakel aus abwechslungsreichen
Attraktionen, wie Autoscooter, Ball- und Pfeilwerfen, Entenangeln, Greifer und Schießbuden
oder das traditionelle Kinderkarussell. Mit dem Fahrgeschäft Jumper kommt Schwung auf die
Kerwe, wilde Drehungen, spektakuläre Sprünge und ein Fahrgefühl das Herzklopfen
garantiert. Auch Schleckermäuler kommen bei Zuckerwatte, gebrannten Mandeln, Eis oder
Crêpes nicht zu kurz. Wer es lieber herzhafter mag, ist bei Bratwürsten, Steaks und Getränken
im kleinen Biergarten der Familie Nickel, mitten auf dem Marktplatz, gut aufgehoben. Neu
dazugekommen ist der Stand mit Kinderschminken und Glitzertattoos.
Der HMV hat, wie auch in den vergangenen Jahren, wieder in allen Hockenheimer
Grundschulen und Kindergärten Kerwe-Flyer mit vielen Rabattcoupons, die ausgeschnitten
und am Samstag bei den Kerwe-Schaustellern eingelöst werden können, verteilt. Wer noch
keine Rabattflyer hat, kann sich in der HMV-Geschäftsstelle in der Oberen Hauptstraße 7, bei
Buchhandlung Gansler oder in der Stadtbibliothek gerne noch einen abholen. Zusätzlichen
großen Spaß zum kleinen Preis bietet der Familientag am Dienstag, den 7. Oktober mit vielen
Angeboten und Ermäßigungen von den Schaustellern.
Öffnungszeiten der Kerwe auf dem Marktplatz
Fr – Mo von 14:00 bis 22:00 Uhr
Di von 14:00 bis 21:00 Uhr
Marktplatzsperrung und Parkplätze
Aus Anlass der Kerwe ist von Montag, 29. September ab 8:00 Uhr bis einschließlich Mittwoch,
8. Oktober der Marktplatz in Hockenheim für den Verkehr sowie für das Parken gesperrt.
Auch die Durchfahrt von der Rathausstraße (zwischen Otto- und Kirchenstraße) in die
Kirchenstraße (zwischen Luisen- und Rathausstraße) ist vom 2. bis 8. Oktober nicht möglich.
Parkplätze für Besucher gibt es um das Kerwegelände, in der Ottostraße, in den
Nebenstraßen sowie auf dem Parkplatz vor dem Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium auf dem
Messplatz.
Verkaufsoffener Kerwe-Sonntag von 13:00 bis 18:00 Uhr
Am Sonntag, den 5. Oktober ist dann ein Abstecher in die Innenstadt Pflicht. Ab 13:00 Uhr
öffnen viele Einzelhändler sowie Gewerbetreibende, Vereine und Institutionen in der für den
Verkehr gesperrten Karlsruher Straße, ihre Türen und Infostände. Aber auch in den
angrenzenden Straßen, wie Rathausstraße, Untere Hauptstraße oder Schwetzinger Straße
finden sich Geschäfte und Teilnehmer, wie Buchhandlung Gansler, HandyDrom oder das
Wahlkreisbüro Andreas Sturm, die an diesem Sonntagnachmittag geöffnet haben.
Neben attraktiven Angeboten, Rabattaktionen und neuesten Herbstwaren, wie beim
Hosenshop, Juwelier Zahn/ OM SHANTI und Zahn Optik, Top Fit Ladyfitness, Easy Fitness,
Haus- und Grund Hockenheim e.V., Gemüsehof Schmitt, Isabella Gress Beauty Store,
Wahlkreisbüro Daniel Born, Arche Weltladen, HAIX-Store im Talhaus oder dem DRK-
Secondhand Laden, der seinen Stand in die Karlsruher Straße verlegt hat, gibt es auch
kulinarische Leckereien, wie z.B. beim Vorab-Frühstück im Taste Hotel, im Güldenen Engel,
am Imbissstand von Danny’s Eventservice auf dem Zehntscheunenplatz oder auch bei alltours
Reisecenter bei einem Gläschen Sekt mit toller Beratung.
Zum ersten Mal ist die Fahrschule Inside mit ihrem gesamten Fuhrpark vom PKW bis
Motorrad, LKW und Bus sowie spannenden Aktionen auf dem Zehntscheunenplatz vertreten,
darunter ein Test von Theorieprüfungswissen und ein Hütchenparcours mit Alkoholbrille, der
Laufspaß und Geschicklichkeit vereint und zum Mitmachen einlädt.
Ein weiteres Highlight erwartet Modebegeisterte in der Karlsruher Straße. Der
Herrenausstatter „Bespoke Finest Tailoring“ und der Brautmodenladen mit neuem Namen
„BeU Bridal“ präsentieren ihre aktuellen Kollektionen vor ihren Geschäften. Die Fashionshows
finden bei trockenem Wetter um 13:00 Uhr und 15:00 Uhr auf der Karlsruher Straße statt.
Für Fotomotive und Unterhaltung sorgen Walking Acts wie Fred Fuchs, das Maskottchen der
Hockenheimer Tageszeitung und Hugo Fuchs & Friends, die Live-Musik entlang der Karlsruher
Straße spielen.
Am verkaufsoffenen Sonntag gibt es vom HMV wieder ein Gewinnspiel. In allen teilnehmenden
Geschäften und Ständen liegen Stempelkarten aus, die bei einem Einkauf oder einem
längeren Infogespräch abgestempelt werden können. Hat man zwei Stempel gesammelt, füllt
man die Gewinnspielkarte aus und wirft sie bis spätestens 17:30 Uhr am HMV-Stand vor dem
Wunderschön Store am Eingang der Karlsruher Straße in die Gewinnbox ein. Nach 17:30 Uhr
werden die Gewinner gleich vor Ort gezogen. Es gibt tolle Preise zu gewinnen, die von vielen
Hockenheimer Einzelhändlern und Vereinen & Institutionen gesponsert wurden. Natürlich
werden auch wieder Rennstadtkarten – die Gutscheinkarte von hier für hier – mit bei den
Preisen dabei sein.
Eine Übersicht aller teilnehmenden Geschäfte des verkaufsoffenen Sonntags gibt es unter:
www.hockenheimer-marketing-verein.de sowie in den Flyern, die in den teilnehmenden
Geschäften bereits jetzt schon ausliegen.
Straßensperrungen und Parkplätze
Aus Anlass des verkaufsoffenen Sonntags ist am 5. Oktober folgender Straßenabschnitt mit
Parkplätzen von 10:00 bis 19:00 Uhr gesperrt: Karlsruher Straße (von „Fortuna-Kreuzung“ bis
Schubertstraße).
Parkplätze für Besucher gibt es in der Ottostraße, in den Nebenstraßen sowie auf dem
Parkplatz vor dem Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium auf dem Messplatz. Das Parken ist an
diesem Sonntag frei.
Quelle: Stadtverwaltung Hockenheim