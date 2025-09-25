Heppenheim – Tourist-Information lädt zur Gästeführung in Lorsch – Am Sonntag, 28. September 2025 können Gäste, aber auch Alteingesessene die Karolingerstadt erkunden – Veranstaltung startet um 14 Uhr

Heppenheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Wer Lorsch mit dem UNESCO Welterbe Kloster und vielen weiteren sehens- und liebenswerten Gebäuden und interessanten Geschichten erkunden möchte, hat am Sonntag, 28. September 2025 bei einer Führung dazu die Gelegenheit. Die Veranstaltung startet um 14 Uhr und ist ein Angebot der Tourist-Information NibelungenLand. Anmeldungen sind vor Ort im Alten Rathaus, Marktplatz von 10 bis 13:30 Uhr möglich, die Teilnahmezahl ist auf 25 Personen begrenzt.

Mit diesem Angebot möchte die Tourist-Information NibelungenLand Lorschs Gästen, aber auch Alteingesessenen und Zugezogenen, die Möglichkeit geben, Lorsch in all seiner Vielfalt kennenzulernen. An ausgewählten Sonn- und Feiertagen finden öffentliche Führungen statt, die jeweils um 14 Uhr starten. Abgedeckt werden diverse Themen wie die Stadt allgemein, der Pfingstrosengarten, der Kräutergarten oder der Tabakschuppen. Informationen zu Terminen und Preisen sind in der Rubrik „Gästeführungen“ auf www.nibelungenland.net zu finden.

Info: Die Tourist-Information NibelungenLand in Lorsch ist Montag bis Sonntag von 10 bis 16 Uhr geöffnet und unter der Rufnummer 06251 / 17526-0 oder per E-Mail unter info@nibelungenland.net erreichbar.

