Heidelberger Wirtschaftssiegel an BorgWarner verliehen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Unternehmen BorgWarner ist mit dem Wirtschaftssiegel der Stadt Heidelberg ausgezeichnet worden. Anlässlich des 70-jährigen Bestehens des Standorts Heidelberg überreichte Marc Massoth, Leiter des städtischen Amtes für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft, am 21. September 2025 die höchste Auszeichnung für Heidelberger Unternehmen. Die BorgWarner Transmission Systems GmbH beliefert von Heidelberg aus Automobilhersteller und Zulieferer weltweit mit hochwertigen Komponenten – auch für den Zukunftsmarkt der alternativen Antriebe. Das Unternehmen ist einer der großen Arbeitgeber Heidelbergs im produzierenden Gewerbe. Rund 350 Mitarbeitende in Heidelberg fertigen im 18-Schichtbetrieb an sieben Tagen in der Woche Reiblamellen für Doppelkupplungsgetriebe und Stufen-Automatik-Getriebe. Jährliche Stückzahlen von über 100 Millionen Einheiten unterstreichen die große Bedeutung des Standortes Heidelberg.

„Die BorgWarner Transmission Systems GmbH zeigt eindrücklich, dass Tradition und Innovation bestens zusammenpassen. In einer Branche, zu deren Kern Geschwindigkeit und Flexibilität gehören, liefert sie konstant Automotive-Produkte in Top-Qualität ,made in Heidelberg‘. Mit 350 Mitarbeitenden und als Ausbildungsbetrieb trägt BorgWarner zur Arbeitsplatzvielfalt und Sicherung des Wirtschaftsstandortes bei. Dank Exzellenz und Teamwork bieten sich auch in Zukunft beste Aussichten. Dafür wünscht die Stadt Heidelberg alles Gute“, betonte Marc Massoth, Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft.

Wirtschaftssiegel als Wertschätzung für den Wirtschaftsstandort Heidelberg

Die Heidelberger Wirtschaft ist vielfältig und trägt einen enormen Teil zum Wohlstand der Stadt bei. Starke mittelständische Unternehmen, innovative Betriebe, dynamische Start-ups und „Hidden Champions“ zeichnen den Wirtschaftsstandort aus. Um diese Vielfalt wertzuschätzen, verleiht die Stadt Heidelberg das „Heidelberger Wirtschaftssiegel“. Entwickelt wurde es vom Amt für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft. Zuvor wurden bereits die Heidelberger Volksbank, Rehamed Heidelberg, Epple, ABB Stotz-Kontakt, hte, Bierther, Café Frisch und cbs Corporate Business Solutions Unternehmensberatung GmbH mit der Auszeichnung geehrt.

Das „Heidelberger Wirtschaftssiegel“ wird an Unternehmen verliehen, die einen besonderen Beitrag zur Heidelberger Wirtschaftskraft leisten, Mut und Weitblick beweisen, Arbeits- und Ausbildungsplätze sichern oder sich durch gesellschaftliches Engagement hervortun. Die Auszeichnung besteht aus einer gerahmten Urkunde mit individuellem Text.

Quelle: Stadt Heidelberg