Heidelberg – Stadtwerke Kindenservice-News: Geänderte Öffnungszeiten Kundenzentrum am 30. September – Eingeschränkte Verfügbarkeit der IT-Systeme

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Aufgrund einer internen Systemumstellung hat das Kundenzentrum der Stadtwerke Heidelberg am Dienstag, den 30. September 2025, von 8 bis 16 Uhr und nicht wie gewohnt von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Der ENERGIEladen in der Hauptstraße hat von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Die Kundenhotline unter 0800 513 513 2 ist wie gewohnt zwischen 9 und 18 Uhr erreichbar. Für Mittwoch, den 1. Oktober, gelten die regulären Öffnungszeiten.

Eingeschränkte Verfügbarkeit der IT-Systeme

Die Stadtwerke Heidelberg bitten um Verständnis, dass die IT-Systeme aufgrund der Umstellung ab Dienstagmittag bis einschließlich Mittwoch, den 1. Oktober 2025, nur eingeschränkt zur Verfügung stehen. Kundenanliegen werden in dieser Zeit vor Ort und telefonisch entgegengenommen und im Nachgang bearbeitet. Die Online-Services können genutzt werden.

Das Kundenportal steht bereits ab Sonntagabend, den 28. September, gegen 22 Uhr nicht mehr zur Verfügung. Die Stadtwerke Heidelberg bitten um Verständnis.

Quelle: Stadtwerke Heidelberg