Heidelberg – Regen ließ Neckar-Pegel steigen – Kurzzeitiger Anstieg auf rund 2,60 Meter – Rückgang zum Wochenende

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wegen der anhaltenden Regenfälle ist der Pegelstand des Neckars im Laufe des Donnerstags, 25. September 2025, zum zweiten Mal in dieser Woche angestiegen. Laut den Prognosen der Hochwasser-Vorhersage-Zentrale (HVZ) Baden-Württemberg bewegt sich der Wasserstand um die Marke von 2,60 Metern. Die Stadt Heidelberg hat daher die Abgänge zum Leinpfad gesperrt. Der Fußweg am nördlichen Neckrufer darf nicht begangen werden. Der Bereich der Adlerunterführung in Ziegelhausen ist bereits seit Anfang dieser Woche gesperrt. Für den Bereich der B 37 auf Höhe der Alten Brücke besteht laut aktuellen Prognosen keine Gefahr.

Im Laufe des Freitags, 26. September, soll der Pegelstand sinken und zum Wochenende wieder seine übliche Marke von 2,20 Metern erreichen.

Die Stadt Heidelberg informiert über die aktuellen Entwicklungen unter www.heidelberg.de. Aktuelle Pegelstände und Informationen zur Hochwasserlage gibt es bei der Hochwasser-Vorhersage-Zentrale Baden-Württemberg unter www.hvz.baden-wuerttemberg.de.

Quelle: Stadt Heidelberg