Germersheim – Kfz-Zulassungsstelle und Straßenverkehrsbehörde am 7. und 8. Oktober eingeschränkt geöffnet

Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Aufgrund einer internen Schulung haben die Kfz-Zulassungsstelle und die Fahrerlaubnisbehörde in Germersheim (Fachbereich 42 – Straßenverkehr, Kfz-Zulassung) der Kreisverwaltung Germersheim am
Dienstag, 7. Oktober 2025, geschlossen, die Kfz-Zulassungsstelle in Kandel hat geöffnet.
Die Außenstelle der Kfz-Zulassungsstelle in Kandel hat aufgrund der Schulung am Mittwoch, 8. Oktober 2025
geschlossen; an diesem Tag ist die Kfz-Zulassungsstelle in Germersheim geöffnet.
Quelle: Kreisverwaltung Germersheim