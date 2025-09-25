Germersheim – Kfz-Zulassungsstelle und Straßenverkehrsbehörde am 7. und 8. Oktober eingeschränkt geöffnet



Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Aufgrund einer internen Schulung haben die Kfz-Zulassungsstelle und die Fahrerlaubnisbehörde in Germersheim (Fachbereich 42 – Straßenverkehr, Kfz-Zulassung) der Kreisverwaltung Germersheim am

Dienstag, 7. Oktober 2025, geschlossen, die Kfz-Zulassungsstelle in Kandel hat geöffnet.

Die Außenstelle der Kfz-Zulassungsstelle in Kandel hat aufgrund der Schulung am Mittwoch, 8. Oktober 2025

geschlossen; an diesem Tag ist die Kfz-Zulassungsstelle in Germersheim geöffnet.

Quelle: Kreisverwaltung Germersheim