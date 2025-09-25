Frankenthal – Weihnachtsaktionen – jetzt Veranstaltungen melden!

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.Die Stadt Frankenthal sammelt ab sofort alle Veranstaltungen rund um die Advents- und Weihnachtszeit. Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Institutionen, Kirchengemeinden und Initiativen sind eingeladen, ihre Aktionen, Feste und Veranstaltungen in den städtischen Veranstaltungskalender einzutragen. Ob Weihnachtsmarkt, Adventskonzert, Basar, Nikolausaktion oder Mitmachangebot – jede Veranstaltung trägt dazu bei, die Vorweihnachtszeit in Frankenthal bunt und lebendig zu gestalten.

Die Meldung erfolgt vorzugsweise über ein Online-Formular auf www.frankenthal.de/weihnachten oder per E-Mail an pressestelle@frankenthal.de, wenn möglich mit passendem Foto. Alle eingehenden Termine erscheinen auf oben genannter Website, die alles zum Thema „Weihnachtszeit in Frankenthal“ sammelt.

Neuer Weihnachtsflyer für Frankenthal

Erstmals veröffentlicht die Stadtverwaltung in diesem Jahr zusätzlich einen gedruckten Weihnachtsflyer, in dem eine Auswahl der gemeldeten Veranstaltungen übersichtlich zusammengefasst wird. Mit diesem kompakten Überblick sollen Bürger und Besucher der Stadt noch einfacher erfahren, was Frankenthal in der Adventszeit zu bieten hat.

Jetzt Termine eintragen

Damit der Flyer rechtzeitig zur Adventszeit erscheinen kann, bittet die Stadt alle Veranstalterinnen und Veranstalter um zeitnahe Eintragung ihrer Termine bis spätestens Freitag, 10. Oktober. So können möglichst viele Veranstaltungen berücksichtigt und in die gedruckte Übersicht aufgenommen werden.

Alle Informationen und der Zugang zum Onlineformular sind unter www.frankenthal.de/weihnachten zu finden.

Quelle Stadt Frankenthal

Foto Stadt Frankenthal