Frankenthal – Kurzfristig notwendige Sperrung in der Wormser Straße, Höhe Polizeiinspektion

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar.Gehwegvoll- und Fahrbahnteilsperrung Wormser Straße

Aufgrund der Durchführung einer kurzfristig erforderlichen privaten Baumaßnahme ist am Freitag, 26. September, von 8 bis 13 Uhr eine Gehwegvoll- und Fahrbahnteilsperrung in der Wormser Straße, in Höhe der Polizeiinspektion, erforderlich.

Die Fahrbahn in Richtung Innenstadt bzw. Friedrich-Ebert-Straße ist zwar von der Sperrung betroffen, bleibt jedoch weiterhin nutzbar. Fußgänger werden über die bestehenden Ampelanlagen umgeleitet. Die Kirche St. Ludwig ist während der Durchführung der Maßnahme weiterhin zu erreichen.

Wir bitten um Beachtung und Verständnis, da während der Arbeiten mit Behinderungen zu rechne. Mehr zu dieser und weiteren Baustellen im Stadtgebiet ist unter www.frankenthal.de/sperrungen zu finden.