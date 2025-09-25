Frankenthal – Gemeindeschwestern Plus Informationsstand in Studernheim

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Die beiden „Gemeindeschwestern plus“ bieten in Frankenthal und den Vororten Beratung, unter anderem zu Freizeit- und Hilfsangeboten, für Senioren – insbesondere hochbetagte Menschen – an, die noch keine Pflege benötigen, aber doch hier und da merken, dass sie nicht mehr alles problemlos alleine meistern können. Am Mittwoch, 01. Oktober, von 9 bis 11 Uhr, stellen Maria Bachmann und Gülsag Davarci sich und ihr Angebot an einem Infostand bei Obst & Gemüse Sturm vor. Die beiden Fach-kräfte sind in Studernheim in der Oggersheimer Straße 5 zu finden.

Weitere Termine sind auch im städtischen Veranstaltungskalender zu finden unter www.frankenthal.de/events.

„Gemeindeschwester plus“ ist ein Landesprogramm und wird gefördert vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung (MASTD) aus Mitteln des Landes Rhein-land-Pfalz.

Kontakt

Maria Bachmann ist unter 06233 89 441 bzw. maria.bachmann@frankenthal.de und Gülsah Davarci unter 06233 89 950 bzw. guelsah.davarci@frankenthal.de zu erreichen. Sollten die beiden unterwegs sein, werden Anrufer gebeten, eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter zu hinterlassen. Die beiden Fachkräfte sind für das Stadtgebiet Frankenthal und die Vororte im Einsatz. Ihr Büro haben sie in der Westlichen Ringstraße 27 (unter der Commerzbank). Wei-tere Informationen im Internet unter www.frankenthal.de/soziales.