Frankenthal – Fahrbahnvollsperrung im Studernheimer Weg – Zweiter Bauabschnitt beginnt

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Auftrag der Stadtwerke Frankenthal werden im Studernheimer Weg umfangreiche Arbeiten zur Erweiterung des bestehenden 20-kV-Netzes, zum Ausbau des Glasfasernetzes sowie zur Verlegung einer neuen Fernmeldetrasse und zur Erneuerung der Trinkwasserversorgung durchgeführt. Die Baumaßnahme erstreckt sich über die gesamte Länge des Studernheimer Weges (ca. 1,4 km) und erfordert abschnittsweise Vollsperrungen.

Aufgrund unvorhersehbarer Verzögerungen bei der Umbindung der Trinkwasserleitung kann der Bereich Ludwig-Wolker-Straße bis Verdistraße erst ab dem 24. September wieder freigegeben werden. Der zweite Bauabschnitt beginnt dann am Donnerstag, 25. September und dauert voraussichtlich bis zum 19. Dezember. In dieser Zeit verlagert sich die Baustelle in den Abschnitt vom Studernheimer Weg ab der Einmündung Verdistraße bis zur Einmündung Gärtnerei.

Während der Sperrung gilt: Der Studernheimer Weg ist aus Richtung Eppstein bis zur Verdistraße befahrbar. Die Verdistraße bleibt aus beiden Richtungen frei befahrbar. Die Gärtnerei ist aus Richtung Studernheim erreichbar. Umleitungen werden ausgeschildert.

Auswirkungen auf den ÖPNV

Von der Maßnahme betroffen ist die Buslinie 466, die Frankenthal über Flomersheim und Eppstein mit Studernheim verbindet. Folgende Haltestellen entfallen in Fahrtrichtung Eppstein:

Neumayerschule, Speyerer Tor, CongressForum, Goethestraße, Philip-Rauch-Straße, Flomersheim Gemeindehaus, Flomersheim Bahnhof, Flomersheim Siedlung, Eppstein Süd, Eppstein Römerstraße und Studernheim Friedhof.

Die Anbindung der Stadtteile Eppstein und Flomersheim ist weiterhin über die Linie 465 gewährleistet. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, den Bahnhof Flomersheim mit der Regionalbahn R46 zu nutzen.

Die geänderte Linienführung der Linie 466 gilt bereits seit dem 21. Juli. Bedient werden folgende Haltestellen:

Frankenthal Hauptbahnhof, Schmiedgasse, Feierabendhaus, Benderstraße, Strandbad (neu), ADR, Kiosk, Max-Beckmann-Straße, Paul-Klee-Straße, Schongauerstraße, Studernheim Friedhof, Studernheim Ruchheimer Weg, Studernheim Oggersheimer Straße, Studernheim Kirche sowie Wormser Tor.

Wir bitten alle Verkehrsteilnehmenden sowie Nutzerinnen und Nutzer des ÖPNV um Verständnis. Während der Bauarbeiten ist mit Einschränkungen und Behinderungen zu rechnen.

Mehr zu dieser und weiteren Baustellen im Stadtgebiet ist unter www.frankenthal.de/sperrungen zu finden.

Quelle Stadt Frankenthal