Edenkoben – SWFV-Talente für die U16-Nationalmannschaft nominiert



Edenkoben/Metropolregion Rhein-Neckar – Zwei Talente aus dem Nachwuchs des 1. FSV Mainz 05 und der Südwestauswahl stehen im Kader der deutschen U16-Nationalmannschaft.

DFB U16-Nationaltrainer Michael Prus hat den Kader für die anstehenden Länderspiele in Essen gegen Rumänien bekannt gegeben. Mit dabei sind auch die Mainzer Jonas Berkhoff und Jona Emil Strub.

Länderspiele

Deutschland – Rumänien am 11.10.2025 um 17:00 Uhr

Deutschland – Rumänien am 14.10.2025 um 11:00 Uhr

Quelle: Südwestdeutscher Fussballverband