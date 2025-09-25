Eberbach – Anmeldung zur Brennholzvergabe im Stadtwald Eberbach In der Zeit vom 6. bis 10. Oktober kann der Bedarf gemeldet werden

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Wie in jedem Jahr kann bei der Stadtförsterei Eberbach der Brennholzbedarf angemeldet werden. Dies ist online auf der Homepage der Stadt Eberbach möglich unter Eberbach – Rathaus – Stadtförsterei – Brennholzvergabe.

In Ausnahmefällen ist auch eine telefonische Anmeldung im Zeitraum vom 6. bis 10. Oktober 2025 zwischen 8 und 12 Uhr unter der Nummer 06271-72864 möglich. Die Stadtförsterei bittet jedoch darum, den jeweiligen Bedarf wenn möglich über das Formular auf der Homepage anzumelden.

Nach den vorhandenen Möglichkeiten werden Brennholz-Lang-Lose oder Schlagraum zugewiesen. Die zuständigen Revierleitenden melden sich frühestens ab Mitte November bis Ende Februar bei den Interessenten und weisen das entsprechende Holz zu. Anschließend haben die Brennholzselbstwerber bis zum 30. April des Folgejahres Zeit, das zugewiesene Holz aufzuarbeiten.

Die Preise sind im Vergleich zum Vorjahr auf dem gleichen Niveau: aktuell liegen diese für Brennholz Lang („Polterholz“) zwischen 65 € für Eiche und 80 € für Buche netto. Auch ist möglich, dass wegen der starken Nachfrage nicht alle Wünsche bzgl. der aufzuarbeitenden Masse berücksichtigt werden können. Die Stadtförsterei bemüht sich jedoch, jedem Kunden zumindest eine bestimmte Menge an Brennholz zur Verfügung zu stellen.

