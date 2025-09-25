Bad Bergzabern/Böllenborn – Falscher Pfalzwerke Mitarbeiter unterwegs

Bad Bergzabern/Böllenborn/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Gestern am 24.09.25 zwischen 15.30h und 16.30h gab sich eine männliche Person jeweils an einem Haus in Bad Bergzabern und in Böllenborn als Pfalzwerkemitarbeiter aus, um im Haus Strom abzulesen. In einem Fall konnte sich der Mann Zutritt zum Haus verschaffen. Derzeit hat die Pfalzwerke keine Mitarbeiter zur Stromablesung unterwegs.

Der Mann wird beschrieben als groß, ca. 50 Jahre, graue Haare, Bart um den Mund, grauer Pullover und er führt ein Tablet mit.

Wer ebenso Feststellungen zur Person gemacht hat, soll sich bitte mit der Polizei Bad Bergzabern unter 06343 93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Die Polizei rät:

– Seien Sie misstrauisch

– Lassen Sie sich Mitarbeiterausweis und Personalausweis vorzeigen

– Fragen Sie telefonisch bei dem jeweiligen Unternehmen nach,

bevor Sie fremde Personen in ihr Haus lassen

– Die Stromablesung kann oft auch durch Sie selbst vorgenommen und online übermittelt werden.

– Informieren Sie die Polizei, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt

– Notieren Sie sich das Kennzeichen, wenn die Person mit einem Fahrzeug unterwegs ist

Quelle: Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Bad Bergzabern