Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Die Fahndung nach einem in Viernheim wohnhaften 66 Jahre alten Mann, der seit Mittwoch (20.8.) als vermisst gemeldet war, kann eingestellt werden. Der Gesuchte konnte wohlbehalten aufgefunden werden.
Vielen Dank für die Unterstützung!
Viernheim – Vermisster wohlbehalten zurück
