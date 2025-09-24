Viernheim – ERSTMELDUNG – Unfall mit Sperrung am Viernheimer Kreuz – Ortskundige werden gebeten den Bereich großräumig zu umfahren

Viernheim/BAB659/Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Mittwochmorgen gegen 07:30 Uhr ereignete sich auf der A 659, am Viernheimer Kreuz, zwischen Weinheim und Viernheim in Fahrtrichtung Mannheim ein Unfall, bei dem mehrere Fahrzeuge beteiligt waren. Derzeit befinden sich Polizei und Rettungskräfte im Einsatz.

Zum konkreten Unfallhergang sowie zu verletzten Personen und dem Schadensausmaß liegen derzeit noch keine Informationen vor. Für die Unfallaufnahme ist der rechte sowie der Verzögerungsstreifen aktuell gesperrt.

Der Fahrzeugverkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es kann zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.