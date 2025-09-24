  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

24.09.2025, 14:22 Uhr

Viernheim – 66-jähriger Karl-Heinz Rattke wird vermisst

Viernheim/Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) – Seit Mittwoch (20.8.) wird der 66-jährige Karl-Heinz Rattke
vermisst. Zuletzt soll sich der Vermisste in einer Ferienpension in Steinwenden aufgehalten haben. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zu seinem Auffinden. Zum aktuellen Zeitpunkt kann nicht ausgeschlossen
werden, dass sich der 66 Jahre alte Mann in einer hilflosen Lage befindet, weshalb nun auch mit einem Foto öffentlich nach ihm gefahndet wird. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass sich der Vermisste auch in Ramstein oder Annweiler aufhalten könnte.

Der Vermisste ist circa 1,75 Meter groß und schlanker Statur. Als er zuletzt gesehen wurde trug er kurze graue Haare und einen grauen Dreitagebart. Zudem trägt er eine Brille.

Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort hat, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06252 / 706 – 0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

