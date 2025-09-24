Sinsheim – Vereinsliste und Vereinsgründung: Plattform und Informationen für Vereine: Bitte um Meldung!

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Sinsheim bietet auf der der städtischen Homepage allen Sinsheimer Vereinen eine Plattform zur Veröffentlichung ihrer Vereinsdaten an. Hier können interessierte Bürger Vereine finden und mit diesen in Kontakt treten.Die gelisteten Vereine können dadurch auch über vereinsrelevante Themen per E-Mail oder auf dem Postweg informiert werden. Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist dieser Service nur noch mit einer Einwilligungserklärung möglich. Sofern Vereine diesen Service nutzen möchten, muss das entsprechende Formular ausgefüllt werden.Das Formular zur Einwilligung sowie die Vereinsliste sind unter www.sinsheim.de/freizeit-kultur/vereine/vereinsliste zu finden. Fragen beantwortet gerne die Abteilung Kultur, Sport und Vereine, Ansprechpartnerin Simone Schüßler, per E-Mail unter kultur@sinsheim.de oder telefonisch unter der 07261 404-377.

Vereinsgründungen erfolgen über das Registergericht Mannheim. Vereinsadressen beziehungsweise vorsitzende Personen sind nach einer Vereinsgründung nicht automatisch bei der Stadt Sinsheim registriert. Dies kann nur durch eine aktive Meldung durch den Verein erfolgen. Die Abteilung Kultur, Sport und Vereine bittet deshalb auch darum, Änderungen der Vorstandschaft oder Ansprechpartner zu melden.

Quelle: Stadt Sinsheim