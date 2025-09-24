Sinsheim – Friedhof: Eingeschränkte Parkmöglichkeiten vom 30.September bis 07. November

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Aufgrund der seit langem notwendigen Sanierung des Haupteingangs des Sinsheimer Friedhofs sowie der Herstellung eines neuen Kanal- und Wasserleitungsanschlusses muss im Zeitraum vom 30.09. bis 07.11.2025 der Parkplatz gesperrt werden. Ein Teil der Parkplätze wird in diesem Zeitraum gesperrt. Die betroffenen Stellflächen werden für Friedhofsbesucher am unteren Ende des Parkplatzes entsprechend ausgewiesen. Während der Sanierungsarbeiten ist der Haupteingang des Friedhofs nicht nutzbar. Es stehen die Zugänge am unteren Tor und bei der Trauerhalle zur Verfügung. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis.
Quelle: Stadt Sinsheim