Rhein-Pfalz-Kreis – Zugunglück in Böhl-Iggelheim

Rhein-Pfalz-Kreis – Böhl-Iggelheim / Metropolregion Rhein-Neckar – 45-Jähriger verstirbt nach Kollision mit Zug – Am Sonntag (21.09.2025), gegen 00:40 Uhr, wurde ein 45-Jähriger am Bahnhof Böhl-Iggelheim von einem anfahrenden Zug erfasst. Zeugen hatten zuvor beobachtet, wie der Mann neben dem anfahrenden Zug herlief und dann in das Gleisbett geriet. Er erlag noch vor Ort seinen Verletzungen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand dürfte es sich um einen Unglücksfall gehandelt haben.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen aufgenommen. Zur Klärung der genauen Todesumstände soll der Verstorbene obduziert werden.

Quelle: Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) – Polizeipräsidium Rheinpfalz