Mannheim – … hier kommt die Maus DHBW Mannheim lädt zum „Türen auf mit der Maus“ am 3. Oktober ein

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mannheim öffnet am 3. Oktober 2025 von 10 bis 13:30 Uhr im Rahmen des „Türen auf mit der Maus“ ihren Campus Coblitzallee für interessierte Schüler zwischen 12 und 17 Jahren. Die Teilnehmer erwartet ein spannendes und kreatives Programm, das unbedingt zum Mitmachen einlädt. Ein Highlight des Vormittags wird die Marshmallow Mission sein, bei der die Herausforderung im Bau des höchsten und stabilsten Turms liegt.

In verschiedenen Workshops und spannenden Aktivitäten in technischen Laboren lernen Schüler in kleinen Teams in einer inspirierenden Atmosphäre die DHBW Mannheim kennen. Höhepunkt des Tages ist die „Spaghettiturm-Challenge“, bei der aus Spaghetti und Marshmallows Türme konstruiert werden müssen, die mittels leitender Knete zum Leuchten gebracht werden. Für die kreativen Konstruktionen wird außerdem ein Marketingkonzept entwickelt. Gemeinsam stellen sich die Teams verschiedenen Fragestellungen von Konstruktion, Materialbeschaffenheit bis hin zu Projektmanagement mit Künstlicher Intelligenz und BWL, um das gesteckte Ziel zu erreichen.

„Wir freuen uns darauf, die Schüler und Schülerinnen Raum zu geben, ihre Kreativität und neue Fähigkeiten zu entdecken, aber auch Spaß an ihren Forschungsaufgaben zu erleben“, sagt Prof. Dr. Izaskun Gutiérrez Landa, Professorin im Studiengang Chemische Technik der Fakultät Technik der DHBW Mannheim, die die Veranstaltung begleiten wird. „Der „Türen auf mit der Maus Tag“ ist eine sehr gute Gelegenheit, sich spielerisch mit technischen und wirtschaftlichen Fragestellungen zu beschäftigen und dabei mehr über seine eigenen Neigungen zu erfahren. Natürlich möchten wir bei den Schülern auch Interesse für ein duales Studium wecken und zeigen den Teilnehmern auch die Vielfalt unserer Studiengänge.“

Im Rahmen des bundesweiten „Türöffner-Tags“ der Sendung mit der Maus erhalten Jugendliche jedes Jahr am 3. Oktober die Möglichkeit, einen ersten Einblick in Forschungseinrichtungen, Unternehmen und Hochschulen zu bekommen und Dinge selbst auszuprobieren, die man sonst vielleicht nur im Fernsehen sieht.

Der Eintritt ist frei. Da die Plätze begrenzt sind, ist aus organisatorischen Gründen eine vorherige Anmeldung per E-Mail bis zum 1. Oktober unter maustag.ma@dhbw.de erforderlich.

Quelle: Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim