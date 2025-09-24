Mannheim – Cinéma Quadrat lädt zu den Filmstarts ab 2. Oktober

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – zum Bundesstart laufen in der Kinowoche ab Donnerstag, 2. Oktober, zwei Filme im Cinema Quadrat:

„Karla“ erzählt nach wahren Begebenheiten von einer Zwölfjährigen, die ihren Vater wegen sexuellen Missbrauchs anklagt – im Jahr 1962.

Informationen und Kontakt für Ihre Sichtungsmöglichkeit: https://www.eksystent.com/karla.html

„Trains“ ist ein Found-Footage-Dokumentarfilm ohne Dialoge, der die Geschichte des 20. Jahrhunderts anhand von Bahnhöfen und Waggons erzählt – mit immer wiederkehrenden Bilder von Soldaten, die in den Krieg ziehen, und Zivilisten, die vor Krieg und Tod fliehen.

Infos und Kontakt: https://www.dejavu-film.de/aktuelle-filme/trains/

Am 4. Oktober beginnt eine neue Filmreihe im Cinema Quadrat: „Schräge Welten“ zeigt bis Januar sechs expressionistische Stummfilme der 1920er Jahre, jeweils mit Live-Musikbegleitung am Klavier. Die Filme blicken in die Hoch-Zeit des deutschen Kinos, das mit expressivem Setdesign die damalige Filmästhetik revolutionierte. Den Anfang macht der Klassiker „Das Cabinet des Dr. Caligari“, ein Film, der mit verzerrten Kulissen den Wahnsinn spürbar macht.

Informationen zur Filmreihe: https://cinema-quadrat.de/filmreihen-expressionistische-filme/

Die Reihe „Großes Kino“ zeigt mit David Finchers „Sieben“ einen meisterhaften Thriller um einen Killer, der nach den sieben Todsünden mordet. Mit Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow und Kevin Spacey meisterhaft besetzt – der Film geht unter die Haut!

„Zum Goldenen Hirsch“ ist das Festival des regionalen Kurzfilms: Am Mittwoch, 8.10., laufen wieder zehn Kurzfilme aus der Region, vorgestellt von den Filmschaffenden persönlich, die hoffen, vom Publikum zum Sieger des Abends gewählt zu werden – hier läuft alles, was kurz und gut ist und mit der Metropolregion zu tun hat!

Quelle: Cinéema Quadrat