Mannheim – BBC-Brücke: Behelfsbrücke in Betrieb genommen

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Künftig wird der Verkehr über die BBC-Brücke nicht mehr über das marode Brückenbauwerk rollen, sondern über eine eigens hergestellte Behelfsbrücke. Oberbürgermeister Christian Specht und Erste Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell haben sich am Mittwoch vor Ort ein Bild vom aktuellen Stand der Arbeiten beim Neubau der BBC-Brücke gemacht.

Bereits 2024 sind während der Riedbahnsanierung drei Brückenteile der Behelfsbrücke über die Gleise der Deutschen Bahn eingehoben worden. Anfang September 2025 wurden die letzten Fertigelemente angeliefert und mit einem 450-Tonnen-Teleskopkran montiert. Für die Montage mussten die Boveristraße und die Zielstraße zeitweise gesperrt werden. Die vorgesehenen Sperrzeiten konnten dank des großen Engagements aller Beteiligten eingehalten werden. Die neue Straßenbrücke ist 96,2 Meter lang, die Fuß- und Radwegbrücke misst 95 Meter. Auf beiden Seiten der Brücke sind die Fertigelemente sorgfältig montiert worden, ergänzt durch eine sichere Verkehrsführung mit Betonleitwänden und Schutzvorrichtungen.

„Die BBC-Brücke ist eine enorm wichtige Verbindung – sowohl für die Bürgerinnen und Bürger als auch für die Wirtschaft“, erklärt Oberbürgermeister Christian Specht. „Der Neubau der Brücke an einer engen Übergangsstelle über den stark befahrenen Gleisen der Deutschen Bahn ist ein sehr herausforderndes Projekt. Daher ist es ein gutes Zeichen, dass wir mit der Inbetriebnahme der Behelfsbrücke eine weitere große Teiletappe erfolgreich gemeistert haben. Mit der pünktlichen Verkehrsfreigabe der Behelfsbrücke stellen wir allen Verkehrsteilnehmern während der Abbruch- und Neubauphase eine sichere und zuverlässige Interimslösung zur Verfügung.“

Für die Verkehrsverlegung von der bestehenden BBC-Brücke auf die Behelfsbrücke war eine Sperrung der Bestandsbrücke vom Samstagabend, 20. bis Montagmorgen, 22. September, notwendig. Während dieser Zeit wurden Markierungen und Verkehrsbeschilderungen angepasst, sodass seit dem frühen Montagmorgen der Verkehr nun über die Behelfsbrücke fließen kann. Eine spezielle Spur für Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge bleibt weiterhin erhalten.

Der Rückbau der Bestandsbrücke soll im Frühjahr 2026 abgeschlossen sein. Die Behelfsbrücke wird voraussichtlich bis Mitte 2027 in Betrieb bleiben. Dann soll die erste Brückenhälfte hergestellt sein, sodass der Verkehr einspurig darüber geführt wird und die Umfahrung außer Betrieb genommen werden kann. Parallel soll dann die zweite Brückenhälfte bis Mitte 2028 und somit das gesamte Bauwerk fertiggestellt sein.

Die Gesamtkosten des Ersatzneubaus der BBC-Brücke betragen 33 Millionen Euro. Das Land Baden-Württemberg fördert das Projekt mit 14,2 Millionen Euro nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG).