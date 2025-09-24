Mannheim – 20 Jahre Metropolregion Rhein-Neckar – ein ganz besonderer Festakt im Rosengarten

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Über 600 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft feierten gemeinsam dieses Jubiläum.
Die Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann und Boris Rhein sowie Minister Michael Ebling unterzeichneten eine gemeinsame Erklärung der Länder – ein starkes Signal für die Zukunft der Region.
Gewürdigt wurden auch die Gründer der Metropolregion, die den Weg für diese Erfolgsgeschichte bereitet haben. Ein Höhepunkt des Abends: die Verleihung des Carl-Theodor-Preises an Dr. h.c. Eggert Voscherau, einen der Gründerväter der Metropolregion Rhein-Neckar.
Für die festliche Stimmung sorgte ein Orchesterprogramm, es gab zahlreiche Glückwünsche, intensive Gespräche und am Abend ein geselliges Beisammensein – ganz im Zeichen von Austausch, Zusammenarbeit und Feiern.
