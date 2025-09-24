  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

24.09.2025, 9:27 Uhr

Ludwigshafen – CDU Rheinland-Pfalz verkennt demokratische Grundlagen – Angriff auf unabhängige Gremien ist durchsichtiges Ablenkungsmanöver

Ludwigshafen / Mainz – CDU Rheinland-Pfalz verkennt demokratische Grundlagen – Angriff auf unabhängige Gremien ist durchsichtiges Ablenkungsmanöver

Am Sonntag, den 21. September, fand in Ludwigshafen die Wahl zur Oberbürgermeisterin / zum Oberbürgermeister ohne Beteiligung des AfD-Kandidaten statt. Der Wahlausschuss der Stadt hatte dessen Zulassung zur Wahl im August unter anderem aufgrund erheblicher Zweifel an seiner Verfassungstreue mit breiter Mehrheit von 6:1 Stimmen abgelehnt. Auch CDU-Mitglieder stimmten dieser Entscheidung zu. Sowohl der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz als auch das Bundesverfassungsgericht sahen keine Anhaltspunkte für offensichtliche Rechtsfehler in dieser Entscheidung.

Generalsekretär Gregory Scholz: „Es ist ein durchschaubares Manöver der CDU-Spitze, die Verantwortung für eine demokratisch legitimierte Entscheidung nun der SPD und der Landesregierung in die Schuhe schieben zu wollen. Der Wahlausschuss ist ein unabhängiges Gremium – die CDU war dort mit eigenen, bestens qualifizierten Mitgliedern vertreten. Die Entscheidung, den AfD-Kandidaten wegen erheblicher Zweifel an seiner Verfassungstreue nicht zur Wahl zuzulassen, wurde auch mit CDU-Stimmen getroffen.

Wer diese Entscheidung im Nachhinein politisch instrumentalisiert, beschädigt die Glaubwürdigkeit unabhängiger Institutionen – und betreibt genau das Geschäft, das er vorgibt zu kritisieren. Auf Kosten unserer Demokratie darf kein Wahlkampf betrieben werden. Doch genau das tut die CDU derzeit – offensichtlich mit Blick auf die Landtagswahl 2026. Wer versucht, aus der Delegitimierung demokratischer Verfahren politischen Profit zu schlagen, verlässt den Boden fairer demokratischer Auseinandersetzung. Alle demokratischen Parteien tragen eine gemeinsame Verantwortung: den Aufstieg der AfD mit den Mitteln des Rechtsstaats, politischer Haltung und klarem Kurs zu verhindern. Dazu gehört auch, dass man die Entscheidungen unabhängiger Gremien nicht aus parteitaktischem Kalkül diskreditiert.

Für die kommende Stichwahl wünsche ich unserem Kandidaten Jens Peter Gotter viel Erfolg. Er hat unter schwierigen Bedingungen einen starken, engagierten Wahlkampf geführt und dabei Haltung und Sachorientierung bewiesen. In einem von Unsachlichkeit und gezielter Desinformation belasteten Umfeld ist es ihm gelungen, Vertrauen aufzubauen und eine klare Alternative zur rechten Stimmungsmache zu setzen. Jens Peter Gotter steht für eine Politik der Vernunft, des Dialogs und der Verantwortung – genau das braucht Ludwigshafen jetzt.“
Foto Generalsekretär Gregory Scholz
Quelle: SPD-Landesverband Rheinland-Pfalz
Foto Quelle: Sylviane-Brauer

