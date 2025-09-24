Heppemheim – Hundekotbeutel verstopfen Straßeneinläufe und erhöhen das Risiko von Überschwemmungen

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Bei Kontroll- und Reinigungsfahrten hat die Stadt Heppenheim festgestellt, dass in einigen Straßenzügen vermehrt gefüllte Hundekotbeutel in Straßeneinläufen entsorgt werden. Diese unsachgemäße Entsorgung kann erhebliche Probleme verursachen, insbesondere bei starkem Regen.

Straßeneinläufe sind dafür vorgesehen, Regenwasser schnell und zuverlässig abzuleiten. Werden sie jedoch durch Abfälle wie Hundekotbeutel verstopft, kann das Wasser nicht ungehindert abfließen. Bei Starkregenereignissen besteht dadurch die Gefahr von Rückstau und Überflutungen angrenzender Grundstücke.

Auch aus hygienischer Sicht ist die Entsorgung von Hundekotbeuteln in Straßeneinläufen problematisch. Ansammlungen von Hundekot können Ratten anziehen, die sich anschließend im Umfeld ansiedeln. Zudem müssen die Beutel von Mitarbeitenden des Bauhofs in Handarbeit entfernt werden, was mit zusätzlichem Aufwand verbunden ist.

Die Stadt Heppenheim bittet daher alle Hundehalterinnen und Hundehalter, Hundekotbeutel ausschließlich in die dafür vorgesehenen Abfallbehälter zu entsorgen. Bürgerinnen und Bürger, die sich zusätzliche Abfallbehälter im Stadtgebiet wünschen, können sich gerne an den Bauhof wenden und geeignete Standorte vorschlagen.

Quelle: Stadt Heppenheim