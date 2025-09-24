Heidelberg – Weltschlaganfalltag am 29. Oktober – Heidelberger Schlaganfall-Netzwerk informiert – Informations- und Aktionsstand am Anatomiegarten

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Welche Risikofaktoren können einen Schlaganfall auslösen? Wie geht es nach dem Klinik- und Reha-Aufenthalt weiter? Welche Unterstützungsangebote gibt es und wer trägt die Kosten? Diese Fragen beantwortet das Heidelberger Schlaganfall-Netzwerk am Weltschlaganfalltag, 29. Oktober 2025, von 11 bis 17 Uhr mit einen Informations- und Aktionsstand am Anatomiegarten, Hauptstraße 49, in der Altstadt. Fachkräfte aus den Bereichen Selbsthilfe, Reha- und Orthopädietechnik, Sozialarbeit (Kliniken), Pflege (Kliniken), Gesundheitsförderung und Therapie sind vor Ort. Sie informieren und beraten rund um Schlaganfall, Prävention und Nachsorge.

Ein Kurzfilm zum Thema Schlaganfall wird ganztägig gezeigt. Dieser klärt anschaulich und verständlich über Symptome, Diagnose, Behandlung und die Zeit nach der Reha auf. Zu festen Uhrzeiten um 11, 13 und 17 Uhr lädt das Netzwerk Betroffene, Angehörige sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger zu 15-minütigen Mitmach-Sessions ein: Gedächtnistraining mit Bewegung und Spaß steht dabei im Mittelpunkt. Am Glücksrad winken kleine Gewinne – wer einfache Quizfragen rund um das Thema Schlaganfall richtig beantwortet, darf sich freuen.

Schlaganfall-Netzwerk Heidelberg: Aufklärung, Unterstützung und Austausch

In Heidelberg stehen – neben Kliniken, Ärzten, Therapeuten und Pflegediensten – viele weitere Organisationen, Gruppen und Institutionen bereit, die kompetente und einfühlsame Hilfen anbieten. Einige von diesen haben sich vor über 20 Jahren im Schlaganfall-Netzwerk Heidelberg zusammengeschlossen. Ziel des Netzwerkes ist es, die Versorgungssituation der Schlaganfallbetroffenen – von Patienten und deren Angehörigen – in der Rhein-Neckar-Region zu verbessern. Es organisiert regelmäßigen Austausch, verbessert die Reha-Situation und vermittelt an Selbsthilfegruppen. Weitere Infos und den „Schlaganfall-Wegweiser für Heidelberg und Umgebung“ gibt es online unter www.schlaganfall-netzwerk-heidelberg.de.

Hintergrund

Etwa 270.000 Menschen jährlich erleiden in Deutschland einen Schlaganfall. Laut der Deutschen Schlaganfallhilfe haben viele Menschen ein Schlaganfall-Risiko, ohne es zu wissen. Studien zeigen, dass ein Großteil der Schlaganfälle zu verhindern wäre, wenn Risikofaktoren kontrolliert und behandelt werden.

Quelle: Stadt Heidelberg