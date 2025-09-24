Heidelberg – Verkehrsführung & Parkhinweise zum Heidelberger Herbst

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wichtiger Hinweis: Die Altstadt ist während des Fests größtenteils für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Eine Einfahrt in die Altstadt lohnt sich nicht – bitte nutzen Sie Parkmöglichkeiten außerhalb und den ÖPNV.

Parkraum in der Altstadt ist stark begrenzt. Die Parkhäuser in der Altstadt sind erfahrungsgemäß schon früh belegt: P0 Am Bismarckplatz, P5 Europäischer Hof, P6 Henschel (Kraus), P7 Kaufhof, P8 Kongresshaus (Stadthalle), P9 Am Theater, P10 Friedrich-Ebert-Platz, P11 Unibibliothek/Graben-Sandgasse, P12 Kornmarkt/Schloss, P13 Karlsplatz/Rathaus, P14 ATOS-Klinik.

Bitte weichen Sie deshalb frühzeitig auf Parkflächen außerhalb aus und nutzen Sie den ÖPNV. Geeignete Optionen (Auszug): P16 Nordbrückenkopf, P20 HIP – Heidelberg Innovation Park, P21 Heidelberg Congress Center, P22 Europaplatz (Bahnstadt), Neuer Messplatz (Großparkplatz), P+R Pfaffengrund/Wieblingen, S-Bahnhof Kirchheim/Rohrbach (P+R), Tiergartenbad-Parkplatz.

Beachten Sie die Parkinformationen der Stadt Heidelberg (https://parken.heidelberg.de/) sowie das dynamische Parkleitsystem vor Ort.

ÖPNV-Empfehlungen:

Bismarckplatz: mitten im Geschehen (ca. 100 m bis in den Veranstaltungsbereich).

S-Bahn bis Bahnhof Heidelberg-Altstadt: ca. 600 m zur Veranstaltung.

Hauptbahnhof Heidelberg: zahlreiche Straßenbahnen und Busse direkt ins Zentrum.

Empfehlung: Umfahren Sie den Veranstaltungsbereich weiträumig und folgen Sie den ausgeschilderten P+R-Routen sowie den Hinweisen des Parkleitsystems – so kommen Sie entspannter an, und die Innenstadt bleibt für alle besser erreichbar.

Quelle: Heidelberg Marketing GmbH