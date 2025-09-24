  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Heidelberg – Veranstaltung „Natürlich Heidelberg“: Termine im Oktober – Anmeldung auch online

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Von geologischen Exkursionen und Wildkräuterführungen bis hin zum großen Waldputztag – die Veranstaltungen der Umweltbildungsplattform „Natürlich Heidelberg“ sind vielfältig. Die Stadt Heidelberg hat in Zusammenarbeit mit vielen Partnerinnen und Partnern wie dem Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald und dem Naturpark Neckartal-Odenwald Veranstaltungen zusammengestellt. Interessante Führungen, Exkursionen und Seminare stehen im Oktober 2025 auf dem Programm:

• Donnerstag, 2. Oktober 2025, 16 bis 17.30 Uhr, Dem Biber auf der Spur
• Freitag, 3., bis Sonntag, 5. Oktober 2025, jeweils 9.30 bis 19 Uhr, Pilzkundliches Wochenende im Heidelberger Stadtwald
• Samstag, 4. Oktober 2025, 10 bis 12.30 Uhr, Heiteres Gesundheitswandern
• Sonntag, 5. Oktober 2025, 8.40 bis 14.30 Uhr, Jubiläumswanderung Neckarsteig – von Gundelsheim nach Bad Wimpfen (Distanz circa 14 Kilometer)
• Sonntag, 5. Oktober 2025, 11.30 bis 16 Uhr, Kürbisfest im und ums Kirchheimer Heimatmuseum
• Sonntag, 5. Oktober 2025, 13.40 bis 16.10 Uhr, Die Kelten auf dem Heiligenberg
• Samstag, 11. Oktober 2025, 10 bis 17.30 Uhr, Orientierungskurs im Heidelberger Wald
• Samstag, 11. Oktober 2025, 14 bis 15.30 Uhr, 7000 Jahre Heiligenberg
• Sonntag, 12. Oktober 2025, 11 bis 13 Uhr, Streuobstwiese am Kohlhof – Wild-& Heilkräuter im Winter
• Sonntag, 12. Oktober 2025, 14 bis 16.30 Uhr, Pflanzenkraft am herbstlichen Feldrand
• Sonntag, 12. Oktober 2025, 15 bis 17.30 Uhr, Gesteine auf dem Steinberg und im Hellenbachtal
• Donnerstag, 16. Oktober 2025, 17.30 bis 20.30 Uhr, After-Work-Cooking mit heimischen Wildkräutern und Früchten
• Samstag, 18. Oktober 2025, 10 bis 15.30 Uhr, Wieder wilder werden
• Samstag, 18. Oktober 2025, 10 bis 12.30 Uhr, Heiteres Gesundheitswandern
• Samstag, 18. Oktober 2025, 14 bis 17 Uhr, Apfelsaft pressen
• Samstag, 18. Oktober 2025, 15 bis 18.15 Uhr, Die Villa Schmeil und ihre Nachbarschaft am Schloss-Wolfsbrunnenweg
• Sonntag, 19. Oktober, 10 bis 13 Uhr, Wanderung durch die Erdgeschichte
• Samstag, 25. Oktober 2025, 10 bis 12.30 Uhr, Heiteres Gesundheitswandern
• Samstag, 25. Oktober 2025, 10 bis 13 Uhr, Vom Vulkan zum Mangan

Online anmelden

Für alle Veranstaltungen, bei denen keine gesonderte Anmeldung notiert ist, ist die Anmeldung über das Online-Buchungsportal unter www.natuerlich.heidelberg.de möglich. Weitere Informationen rund um das Veranstaltungsprogramm gibt es im Buchungsbüro von „Natürlich Heidelberg“ der Stadt Heidelberg telefonisch unter 06221 58-28333 (montags und freitags von 8 bis 12 Uhr sowie von März bis Oktober zusätzlich mittwochs von 16 bis 18 Uhr) oder per E-Mail an natuerlich@heidelberg.de.

Quelle: Stadt Heidelberg

