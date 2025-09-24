Heidelberg – Mehr Lebensfreude im Alter – Neuer Kurs im Seniorenzentrum Weststadt/Südstadt startet am Dienstag, 7. Oktober

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Andere Sichtweisen entwickeln, Neues entdecken, das Leben mehr genießen: Wer mehr über Lebensfreude im Alter erfahren und sich über verschiedenste Aspekte des Themas austauschen möchte, ist eingeladen zum neuen Kurs „Auf dem Weg zu mehr Lebensfreude“ im Seniorenzentrum Weststadt/Südstadt, Dantestraße 7. Der Kurs startet am Dienstag, 7. Oktober 2025, von 14.30 bis 16.30 Uhr mit einer Einführung und der ersten Kurseinheit. Es folgen fünf weitere Einheiten im wöchentlichen Rhythmus jeweils dienstags um 14.30 Uhr. Der Kurs ist offen für alle Heidelberger Bürgerinnen und Bürger ab 65 Jahren. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich.

Im Kurs beschäftigen sich die Teilnehmenden mit unterschiedlichen Fragestellungen, beispielsweise den Quellen von Lebensfreude und Glück, dem Zusammenhang von Lebensfreude und Gesundheit, der Rolle sozialer Beziehungen und Gemeinschaft, dem guten Umgang mit Stress und Krisen sowie positiven alltäglichen Aktivitäten. Ziel des Kurses ist es, Impulse zu sinnvollem und freudvollem Tun zu geben, Umsetzungsmöglichkeiten aufzeigen und damit positive Effekte auf Wohlbefinden und Gesundheit anzustoßen.

Anmeldung und Infos

Anmeldung und Infos beim Amt für Soziales und Senioren, Seniorenzentrum Weststadt/Südstadt, Dantestraße 7, Telefon 06221 5838360 oder E-Mail szweststadt@heidelberg.de.

Quelle: Stadt Heidelberg