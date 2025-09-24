Heidelberg – Inklusionsparty am 10. Oktober in der halle02

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 10. Oktober findet die vierteljährliche inklusive Party-Reihe halle für alle wieder bei uns statt. Die halle02 ist stolz darauf, die Wiederaufnahme und Weiterentwicklung ihrer Inklusionsparty anzukündigen. Nachdem sie in der Vergangenheit bereits erfolgreiche, inklusive Veranstaltungen im Programm hatte, freut sich das Team, die Erfahrung für alle Besucher:innen noch besser zu gestalten. Neu ist diesmal ein Bassboard, eine Plattform, die den Bass mittels Vibrationen in den Körper überträgt. Die Inklusionsparty-Reihe hat bereits vor der Pandemie bewiesen, dass Inklusion in der Veranstaltungsstätte Realität ist. Der Auftakt der neuen Party-Reihe beginnt um 20 Uhr und den ganzen Abend läuft Mixed Music von DJ Adam The Mo und DJ D-K-Dance. Wer danach weiter feiern möchte: im Anschluss findet die 90er Party statt! Natürlich erhalten Begleitpersonen freien Eintritt.

Quelle: halle02