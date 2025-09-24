  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

24.09.2025, 15:15 Uhr

Heidelberg – Inklusionsparty am 10. Oktober in der halle02

Bildrechte Grafik: halle02
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 10. Oktober findet die vierteljährliche inklusive Party-Reihe halle für alle wieder bei uns statt. Die halle02 ist stolz darauf, die Wiederaufnahme und Weiterentwicklung ihrer Inklusionsparty anzukündigen. Nachdem sie in der Vergangenheit bereits erfolgreiche, inklusive Veranstaltungen im Programm hatte, freut sich das Team, die Erfahrung für alle Besucher:innen noch besser zu gestalten. Neu ist diesmal ein Bassboard, eine Plattform, die den Bass mittels Vibrationen in den Körper überträgt. Die Inklusionsparty-Reihe hat bereits vor der Pandemie bewiesen, dass Inklusion in der Veranstaltungsstätte Realität ist. Der Auftakt der neuen Party-Reihe beginnt um 20 Uhr und den ganzen Abend läuft Mixed Music von DJ Adam The Mo und DJ D-K-Dance. Wer danach weiter feiern möchte: im Anschluss findet die 90er Party statt! Natürlich erhalten Begleitpersonen freien Eintritt.

Quelle: halle02

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    INSERAT

    INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Mannheim – Cinéma Quadrat lädt zu den Filmstarts ab 2. Oktober

    • Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – zum Bundesstart laufen in der Kinowoche ab Donnerstag, 2. Oktober, zwei Filme im Cinema Quadrat: INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote „Karla“ erzählt nach wahren Begebenheiten von einer Zwölfjährigen, die ihren Vater wegen sexuellen Missbrauchs anklagt – im Jahr 1962. Informationen und Kontakt für Ihre Sichtungsmöglichkeit: https://www.eksystent.com/karla.html „Trains“ ist ein Found-Footage-Dokumentarfilm ohne Dialoge, ... Mehr lesen»

      • Bensheim – Klaus Lage mit Bo Heart – Zu Zweit. Live!

    • Bensheim – Klaus Lage mit Bo Heart – Zu Zweit. Live!
      Bensheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wenn Musik zur Herzenssache wird, sind KLAUS LAGE und BO HEART nicht weit. Mit ihrer einzigartigen Besetzung – nur Stimme und Piano – erzählen sie auf der Bühne Geschichten, die tief berühren, Erinnerungen wecken und neue Klangfarben entfalten. Jeder Song, ob legendärer Hit oder aktuelles Stück, klingt wie ein vertrautes ... Mehr lesen»

      • Mannheim – … hier kommt die Maus DHBW Mannheim lädt zum „Türen auf mit der Maus“ am 3. Oktober ein

    • Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mannheim öffnet am 3. Oktober 2025 von 10 bis 13:30 Uhr im Rahmen des „Türen auf mit der Maus“ ihren Campus Coblitzallee für interessierte Schüler zwischen 12 und 17 Jahren. Die Teilnehmer erwartet ein spannendes und kreatives Programm, das unbedingt zum Mitmachen einlädt. Ein Highlight ... Mehr lesen»

      • Mannheim – BBC-Brücke: Behelfsbrücke in Betrieb genommen

    • Mannheim – BBC-Brücke: Behelfsbrücke in Betrieb genommen
      Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Künftig wird der Verkehr über die BBC-Brücke nicht mehr über das marode Brückenbauwerk rollen, sondern über eine eigens hergestellte Behelfsbrücke. Oberbürgermeister Christian Specht und Erste Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell haben sich am Mittwoch vor Ort ein Bild vom aktuellen Stand der Arbeiten beim Neubau der BBC-Brücke gemacht. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Bereits 2024 ... Mehr lesen»

      • Rhein-Neckar-Kreis – AKTUELL – Stromausfall

    • Rhein-Neckar-Kreis – AKTUELL – Stromausfall
      Rhein-Neckar-Kreis, Schriesheim-Altenbach, Schriesheim-Ursenbach, Rippenweier – Stromausfall aufgrund technischer Störung – Derzeit kommt es aufgrund einer technsichen Störung in Schriesheim-Altenbach, Ursenbach sowie Rippenweier zu einem Stromausfall. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Techniker des Netzbetreibers arbeiten an der Störungsbeseitigung. Quelle: Polizeipräsidium Mannheim (ots)»

      • Ludwigshafen – CDU Rheinland-Pfalz verkennt demokratische Grundlagen – Angriff auf unabhängige Gremien ist durchsichtiges Ablenkungsmanöver

    • Ludwigshafen – CDU Rheinland-Pfalz verkennt demokratische Grundlagen – Angriff auf unabhängige Gremien ist durchsichtiges Ablenkungsmanöver
      Ludwigshafen / Mainz – CDU Rheinland-Pfalz verkennt demokratische Grundlagen – Angriff auf unabhängige Gremien ist durchsichtiges Ablenkungsmanöver INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Am Sonntag, den 21. September, fand in Ludwigshafen die Wahl zur Oberbürgermeisterin / zum Oberbürgermeister ohne Beteiligung des AfD-Kandidaten statt. Der Wahlausschuss der Stadt hatte dessen Zulassung zur Wahl im August unter anderem aufgrund erheblicher ... Mehr lesen»

      • Viernheim – ERSTMELDUNG – Unfall mit Sperrung am Viernheimer Kreuz – Ortskundige werden gebeten den Bereich großräumig zu umfahren

    • Viernheim – ERSTMELDUNG – Unfall mit Sperrung am Viernheimer Kreuz – Ortskundige werden gebeten den Bereich großräumig zu umfahren
      Viernheim/BAB659/Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Mittwochmorgen gegen 07:30 Uhr ereignete sich auf der A 659, am Viernheimer Kreuz, zwischen Weinheim und Viernheim in Fahrtrichtung Mannheim ein Unfall, bei dem mehrere Fahrzeuge beteiligt waren. Derzeit befinden sich Polizei und Rettungskräfte im Einsatz. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Zum konkreten Unfallhergang sowie zu verletzten Personen und dem Schadensausmaß liegen derzeit ... Mehr lesen»

      • Mannheim – 20 Jahre Metropolregion Rhein-Neckar – ein ganz besonderer Festakt im Rosengarten

    • Mannheim – 20 Jahre Metropolregion Rhein-Neckar – ein ganz besonderer Festakt im Rosengarten
      Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Über 600 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft feierten gemeinsam dieses Jubiläum. Die Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann und Boris Rhein sowie Minister Michael Ebling unterzeichneten eine gemeinsame Erklärung der Länder – ein starkes Signal für die Zukunft der Region. Gewürdigt wurden auch die Gründer der Metropolregion, die den Weg für diese Erfolgsgeschichte bereitet ... Mehr lesen»

      • Bad Bergzabern – Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

    • Bad Bergzabern – Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau
      Bad Bergzabern / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich Bad Bergzabern vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich (falscher Polizeibeamter) handeln könnte. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote – Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse ... Mehr lesen»

      • Landau – Neuer Aufzug für Realschule plus in Annweiler – Kreisausschuss ermächtigt Verwaltung, Vergabeverfahren einzuleiten

    • Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Aufzug in der Realschule plus in Annweiler am Trifels wird erneuert. Der TÜV-Rheinland hatte ihn in seiner Hauptprüfung Anfang des Jahres beanstandet. Die Mängel stuft der TÜV zwar noch als geringfügig ein, dennoch betrachtet der Landkreis Südliche Weinstraße als Schulträger eine Erneuerung als notwendig. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote „Die Aufzugskabine, ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    KUTHAN IMMOBILIEN
    Kuthan Immobilien
    kuthan-immobilien-akademie.de

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • MEDIENPARTNER
    Raphael B. Ebler Medienproduktion

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com