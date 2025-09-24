Eberbach – NACHTRAG – Nach Leichenfund – Tote ist die Mutter von 19-jährigem, der tödlich mit dem Auto verunglückt ist

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Wie bereits berichtet ist ein 19-Jähriger am Sonntagmorgen gegen 3:30 Uhr mit hoher Geschwindigkeit gegen den Pfeiler einer Eisenbahnbrücke bei Waibstadt (Rhein-Neckar-Kreis) gefahren und dabei tödlich verletzt worden.

In den frühen Morgenstunden des 21.09.2025 kam es zunächst in Neckarwimmersbach zu einem Tötungsdelikt zum Nachteil einer 45-Jährigen. Wenig später verstarb der Sohn der Getöteten, als er im Waibstadter Ortsteil Bernau seinen Pkw mit hoher Geschwindigkeit gegen den Pfeiler einer Eisenbahnbrücke steuerte. Beide waren in Eberbach wohnhaft.

Nach den bisher durchgeführten Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalinspektion 1 des Polizeipräsidiums Mannheim – insbesondere nach dem vorläufigen Ergebnis der durchgeführten Obduktion der 45-jährigen Mutter – besteht der Verdacht, dass der verstorbene 19-Jährige zunächst seine Mutter an einem Sportplatz in Neckarwimmersbach getötet und sich sodann unter Verwendung des Fahrzeuges suizidiert hat. Die Hintergründe der Tat und insbesondere die Motive, die den jungen Mann zur Tötung seiner Mutter bewegt haben könnten, sind derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim dauern an.

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Meldung vom 21.09.2025