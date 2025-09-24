Bensheim – Klaus Lage mit Bo Heart – Zu Zweit. Live!

Bensheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wenn Musik zur Herzenssache wird, sind KLAUS LAGE und BO HEART nicht weit. Mit ihrer einzigartigen Besetzung – nur Stimme und Piano – erzählen sie auf der Bühne Geschichten, die tief berühren, Erinnerungen wecken und neue Klangfarben entfalten. Jeder Song, ob legendärer Hit oder aktuelles Stück, klingt wie ein vertrautes Gespräch unter Freunden: rau, ehrlich, voller Gefühl.

Über vier Jahrzehnte Musikgeschichte verschmelzen an diesem Abend zu einem intimen Konzerterlebnis, dass das Publikum immer wieder aufs Neue mitreißt.

BO HEART legt mit seinem einfühlsamen Spiel einen musikalischen Teppich aus, auf dem KLAUS LAGEs Stimme glänzt, von der Gänsehaut bis zum Tanzmoment. Es sind Stunden, in denen Zuhören Freude macht – und Mitsingen unvermeidlich scheint.

Wenn Klassiker wie „1000 und 1 Nacht“ oder neue Balladen erklingen, taucht jeder Titel in eine neue Dimension ein.

Die beiden Ausnahmemusiker schenken dem Publikum pure Emotion, echte Nähe und den Zauber eines Konzerts, von dem man noch lange spricht.

Eventort + Zeit + Preis

Bensheim, Parktheater

04.10.2025, 20.00 Uhr

Tickets ab 39,00 Euro bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich oder unter www.die-veranstalterinnen.de

Quelle: „Die Veranstalterinnen“