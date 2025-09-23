Südliche Weinstraße – Dietmar Seefeldt erneut zum Landrat des Landkreises Südliche Weinstraße ernannt: „Mit Demut und Freude in zweite Amtszeit“

Landkreis südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. Dietmar Seefeldt ist in der Sitzung des Kreistags am Montag in Ranschbach erneut zum Landrat des Landkreises Südliche Weinstraße ernannt worden. Die Ernennungsurkunde überreichte sein

Stellvertreter, Erster Kreisbeigeordneter Georg Kern. Seefeldt hatte die Wahl zum Landrat am 23.Februar mit 54,1 Prozent der Stimmen gewonnen. Die Wahlbeteiligung lag bei 80,3 Prozent.

In seiner kurzen Ansprache bedankte sich der bisherige und neue Landrat bei den Wählerinnen und Wählern. „Dass Sie mir erneut Ihr Vertrauen geschenkt haben und weiterhin schenken, erfüllt mich mit Demut und Freude und sehe ich gleichzeitig als Auftrag“, so Seefeldt. Er gehe nun motiviert und engagiert in seine zweite Wahlperiode, die offiziell ab dem 1. Oktober beginnt. „Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit den sehr engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der

Kreisverwaltung und auch auf die Arbeit in den Kreisgremien, in denen meist ein gutes Miteinander herrscht.“ Es gebe noch viele Projekte umzusetzen, die teils bereits angestoßen worden seien odernoch bevorstünden.

Bildunterschrift: Landrat Dietmar Seefeldt (links) erhielt die Ernennungsurkunde aus den Händen des Ersten Kreisbeigeordneten Georg Kern. Foto: KV SÜW

