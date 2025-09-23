Speyer – EIN KÖNIG ZU VIEL Familienvorstellung Sonntag, 05. Oktober, 15h



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Theaterstreit für Kinder ab 4 Jahren von Gertrud Pigor mit Musik von Robert

Schumann: „Kinderszenen“

Wenn sich zwei Könige auf engstem Raum plötzlich gegenüberstehen und beide

gleichzeitig: „Aus dem Weg! Platz für den König!“ rufen, dann tut sich vermutlich erst

einmal gar nichts, denn würde ein König jemals zurückweichen? Niemals!

Dann ist hier eindeutig ein König zu viel, und es muss erst einmal geklärt werden, wer von

beiden das Sagen hat. Genau so ergeht es den Helden in diesem Stück. Nachdem

beide Schiffbrüche erlitten haben, können sich die Könige auf eine einsame Insel

retten und stehen sich hier zum ersten Mal gegenüber. Im Niemandsland, fern von

Volk und Jubelrufen sind sie jetzt auf sich allein gestellt, weit und breit kein Diener,

der ihnen die Schuhe putzt oder den Tee serviert. Das Einzige, was sie wirklich

können, ist: befehlen, doch was nützen Befehle, wenn niemand da ist, der sie

ausführt?



Ein absurder Wettstreit beginnt. Bis die zwei Könige die grandiose Entdeckung der

Teamarbeit machen, werden die Karten immer wieder neu gemischt.

Ein Stück über die allgegenwärtige Frage: „Wer ist hier der Bestimmer und vor allem

warum?“ (Theater Kiel)

Preiskategorie 2

Erwachsene 14 € / ermäßigt 9 €

Weitere Informationen finden Sie unter www.theater-speyer.de

Tel.: 06232 2890750 oder unter reservierung@theater-speyer.de

Quelle: Kinder- und Jugendtheater Speyer e.V.